Otro subcampeonato en territorio puma

Hay momentos dolorosos para la historia de las filiales de Pumas de la UNAM. Pero lo que ha pasado en este 2017 debería tener el sabor más agridulce de todos. Mientras que el primer equipo no pudo calificar, los hombres de cantera les dieron dos finales consecutivas, aunque ninguna pudo ganarla a pesar de ser locales.

El rival de este Apertura 2017 era Santos Laguna, quien era el segundo general después de los auriazules. A pesar de los cambios de entrenador, se trató de que Jordi Almirall tuviera concentrados a los chicos, quienes tenían a un verdadero goleador como Emanuel Montejano.

Las acciones comenzaron rápido, ya que el conjunto del norte se puso al frente con un extraordinario gol de Jordan Carrillo al 15' del primer tiempo. Un golpe anímico que duró hasta el segundo tiempo, donde el conjunto que dirige Roberto Tapia empezó a echarse totalmente para atrás, lo que aprovecharon los visitantes para empujar y dominar cada segundo del encuentro.

Fue hasta el 84' que un gran centro de Bryan Falcón fue empujado por Jonatan Vázquez y los tiempos extras tendrían cabida, aunque en ellos se sentía que los dos equipos querían tener tandas de penales. Sobre todo los del Pedregal, quienes fueron el lugar número uno en todo el torneo en ese rubro.

Pero las fallas llegaron en el peor momento para los universitarios, quienes no dieron tino en muerte súbita y dejaron que Kevin Antuna le diera la estocada final para ser campeones de manera justa. La felicidad no cabía en los Guerreros, que también se coronaron en la filial sub 20 ese mismo día.

Habrá que ver cuantos de estos jóvenes unamitas puede llegar al primer equipo como los casos de Bryan Silva y Brian Figueroa. Lo que hay que destacar es que, por más que el discurso de una 'cantera seca' este en el clamor de los seguidores, la nueva generación sigue tapando comentarios y esperan, en un futuro, levantar esta copa que se les ha negado este fin de semana.