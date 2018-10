Motagua, rival de Tijuana en The Champions

La espera terminó, se realizó el sorteo de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde se dio a conocer que el Club Tijuana enfrentará al Club Motagua de Honduras .

La llave se desarrollará con fechas del 20 al 22 de febrero para el partido de ida, mientras que el encuentro de vuelta se disputará entre el 27 de febrero y el 1 de marzo del año entrante.

El FC Motagua accedió a "Concachampions" tras ganar el Apertura 2016 y el Clausura 2017 del futbol hondureño, con pase directo para la competencia de la confederación por el bicampeonato.

Los otros tres equipos mexicanos que competirán en el certamen también conocieron a sus rivales, Chivas enfrentará al debutante Cibao (DOM), Tigres al Herediano (CRC) y América se verá las caras ante el Saprissa (CRC).

Las otras cuatro llaves donde no participan equipos mexicanos son Seattle Sounders (USA) vs Santa Tecla (SLV), New York Red Bulls (USA) vs Olimpia (HON), FC Dallas (USA) vs Tauro FC (HON) y Toronto FC (CAN) vs Colorado Rapids (USA).

Foto: CONCACAF.

La edición 2018 de la Liga de Campeones CONCACAF será la primera en presentar un formato de eliminación directa, se definirá de una manera más rápida tras eliminar la fase de grupos y a la vez, reduciendo la cantidad de viajes de los equipos mexicanos a Centroamérica y el caribe.

Los cuartos de final se jugarán entre el 6 al 8 de marzo (ida) y 13 al 15 de marzo (vuelta) de 2018, mientras que las semifinales están pactadas entre el 3 y 5 de abril (ida) y 10 al 12 de abril (vuelta). La final será disputada entre el 17 y 19 de abril (ida) y 24 al 26 de abril (vuelta). Por reglamento, en todas las llaves está vigente la regla del gol de visitante.