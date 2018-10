Resultado y goles del Querétaro 0-1 América en Liga MX 2018

VIDEO | Así fue la anotación de Henry Martin que le dio el triunfo a las Águilas esta noche.

Termina el partido en Querétaro. América se impone por la mínima diferencia a Gallos Blancos con anotación de Henry Martin.

92' Volpi ataja bien un potente disparo de Uribe. El tiempo se consume en la Corregidora.

90' Se añaden tres minutos de compensación.

87' Último cambio azulcrema. Se va el autor del gol, Henry Martin, e ingresa Cecilio Domínguez.

83' Cambio de América. Sale Renato Ibarra e ingresa Pedro Arce.

77' Tarjeta amerilla para Renato Ibarra tras una infracción sobre Jaime Gómez.

75' Cambio de América. Sale William Da Silva e ingresa Mateus Uribe.

68' Fuerte barrida sobre Renato Ibarra, pero el abanderado determina que no hay infracción, el balón lo mueven los locales.

59' Cambio de Querétaro. Sale Everaldo Stum e ingresa el 'Pájaro' Benítez.

56' Fuerte golpe de Sanvezzo sobre Vargas, el atacante queretano es amonestado.

55' Tarjeta amarilla para William Da Silva luego de una falta sobre Luis Noriega, reiteración de faltas para el mediocampista brasileño.

53' Infracción de Luis Noriega sobre Renato Ibarra. Las Águilas tocan rápido en lugar de mandar el balón al área.

46' ¡Atajadón de Volpi! El arquero brasileño evita la caída de su meta tras un gran remate de Oribe Peralta; en el rebote el balón cayó a modo para Quintero, quien definió por encima de la meta.

45' Doble cambio de Gallos Blancos. Salen Zamorano y Pérez e ingresan Erbin Trejo y Edson Puch.

¡Arranca el segundo tiempo! El balón ya rueda en el césped queretano.

Termina la primera mitad en la cancha del Estadio Corregidora. América gana 1-0 a Gallos Blancos con anotación de Henry Martin.

44' Golazo de Henry Martin, quien recibe desde los linderos del área, controla de buena manera y mete un riflazo que deja sin posibilidades a Tiago Volpi.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del América!

42' Fuerte golpe de Everaldo Stum sobre Carlos Vargas. El atacante de Gallos es pintado de amarillo.

40' Jugada a velocidad de América, Renato Ibarra ya se iba por la banda pero Alexis Pérez lo 'bajó' con una barrida; el futbolista queretano es amonestado por la infracción.

35' Disparo machucado de William Da Silva que ataja Volpi sin complicaciones.

30' Testarazo de Sanvezzo a centro de Noriega que pasa muy desviado de la meta azulcrema.

19' ¡Increíble falla americanista! Tiro de esquina de Ibarra, Valdez recentra con la testa y de manera increíble, Paul Aguilar no logra empujar el esférico al fondo de las redes.

18' Falta sobre Oribe Peralta a mitad del campo. El balón se mantiene en posesión de las Águilas.

12' Disparo de Darwin Quintero que pasa muy desviado de la meta de Gallos.

11' ¡Marchesin! Gran jugada de Sanvezzo dentro del área que tras dejar en el camino a un par de defensores, dispara cruzado pero aparece el arquero americanista para evitar la caída de su meta con una gran estirada.

10' Disparo de Luis Noriega que termina siendo desviado por la zaga americanista, se viene córner para el cuadro queretano.

7' Tiro de esquina a favor de las Águilas.

2' ¡Cerca Gallos! El balón merodea el área americanista, Sanvezzo cae dentro del área pero no existe infracción, el marcador se mantiene sin movimientos.

1' Aproximación por izquierda de las Águilas, servicio al área que despeja de buena forma Novaretti.

¡Arranca el partido en el Estadio Corregidora!

Ambas escuadras saltan al terreno de juego, mientras se lleva a cabo el protocolo de la Liga MX.

Por su parte, América alinea a Marchesín, Vargas, Aguilera, Valdez, Aguilar, Da Silva, Corona, Ibarra, Martín, Peralta y Quintero.

Querétaro salta al terreno de juego con Volpi, Novaretti, Samudio, Pérez, Mier, Gómez, Güemez, Noriega, Zamorano, Sanvezzo y Stum.

Ya están listas las alineaciones para el partido de esta tarde.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Querétaro vs América, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Corregidora. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

La última vez que América y Querétaro se vieron las caras, fue en los cuartos de final del torneo de Copa Clausura 2017, en dicho encuentro América se puso al frente con gol de Oribe Peralta, pero su falta de contundencia hizo que Güemez pusiera el tanto de la igualada para los gallos, poco después, Darwin no pudo aprovechar la oportunidad fallando desde los once pasos, mandando el partido a penales, donde las Águilas consiguieron su pase a las semifinales del certamen.

Jérémy Ménes, flamante refuerzo de las Águilas del América hablo para TDN sobre su llegada al conjunto de Coapa, reconociendo que esta le cayo de sorpresa: “Sí me sorprendió, no me lo esperaba pero en el futbol todo es posible hoy en día. Cuando me llegó la oferta me metí a internet, empecé a investigar del club y vi que era el más grande México al igual que su afición. Ahí decidí que era un proyecto muy interesante”.

(Jérémy Ménes | Foto: Periódico AM)

Por su parte, Edson Puch, refuerzo de los Gallos para este Clausura 2018 refrendo su compromiso con el equipo: "Vengo 100% mentalizado a aportar al equipo. Tuve unas lesiones que no me permitieron tener la regularidad que tenía. Vengo dispuesto a entregar todo, dar lo mejor de mí este 2018 y espero aportar mucho al equipo".

(Edson Puch | Foto: AS México)

Con un lleno asegurado, el Estadio Corregidora será el encargado de albergar este encuentro, dicho inmueble cuenta con la capacidad de 35,575 espectadores y fue fundado el 5 de Febrero de 1985, haciendolo uno de los históricos de nuestro país.

(Estadio Corregidora | Foto: Gallos Blancos F.C.)

Semana de refuerzos:

Mientras que América anuncio a sus refuerzos de lujo el francés Jérémy Ménes y el colombiano Andrés Ibargüen, adelantando así, su regalo de reyes a sus aficionados

Por parte de los locales, Querétaro presento a sus refuerzos Diego Novaretti, Edson Puch y Miguel Samudio, quienes a palabras de su técnico Luis Fernando Tena son grandes: "Jugadores probados, con gran trayectoria, tienen calidad, personalidad y experiencia."

Atentos a:

Oribe Peralta, jugador habilidoso, con olfato goleador y con visión profunda es lo que caracteriza a este delantero Azulcrema que por su gran desempeño en el equipo se ha ganado a la afición Americanista, es un referente del futbol mexicano, actualmente Oribe suma más de cincuenta goles con el equipo de Miguel Herrera, el torneo pasado Peralta anoto 6 goles lo que lo hacen ser un jugador peligroso dentro del área rival, en un análisis del torneo Apertura 2017 el jugador azulcrema tuvo 657 toques de balón, su efectividad de pases consiste en el 68.9%, 317 pases completos y 143 incompletos, tiene cinco goles dentro del área, cuenta con tres asistencias, 17 remates a portería, 29 faltas cometidas y su velocidad promedio en el torneo es de 5.3 km, y buscará este domingo hacerle daño al equipo Queretano, posterior a esto el equipo Azulcrema apuesta por este jugador y ha extendido su contrato hasta el 2020.

(Oribe Peralta | Foto: Club América F.C.)

Camilo Sanvezzo, jugador rápido y con olfato goleador lo convierten en un delantero peligroso para la defensa, en el torneo Apertura 2017 Sanvezzo anotó 8 goles de los cuales tres fueron desde los once pasos, deportivamente el equipo de Querétaro confía y apuesta en este jugador porque desde su llegada ha respondido con goles, en un análisis del torneo pasado Camilo tuvo 125 pases completos y 58 incompletos, metió dos goles dentro del área, dos asistencias, siete remates a portería, su distancia recorrida en el Apertura fue de 96.9 km, tuvo un total de 18 faltas y en su efectividad de pases cuenta con 168.3% es por eso que este Domingo cuando debuten en el Clausura Sanvezzo intentara hacerle daño a la defensa Azulcrema.

(Camilo Sanvezzo | AM Querétaro)

En la semana el técnico de las Águilas Miguel Herrera, habló acerca de la polémica genera en redes, donde muchos aseguraban que América había copiado a Tigres al contratar un francés, a lo que el técnico azulcrema negó rotundamente, declarando que fueron otros los que han tratado de ser como los de Coapa: “Digan lo que digan nosotros buscamos jugadores importantes para el club, no buscamos copiar a nadie, otros equipos copiaron al América, el equipo que compraba siempre era el América”

Luis Fernando Tena, técnico de los 'Gallos Blancos de Querétaro' se dijo consiente del objetivo del equipo, esto después de enfrentar a Puebla en partido preparación: "Nuestro objetivo es salvarnos del descenso", subrayó.

Últimos encuentros:

Copa MX Ap. 2017 | América (2) 1-1 (0) Querétaro

Apertura 2017 | América 0-1 Querétaro

Clausura 2017 | América 1-0 Querétaro

Apertura 2016 | Querétaro 1-1 América

Clausura 2016 | Querétaro 1-0 América

(Querétaro vs América)

Aunque Querétaro se ha convertido en el verdugo de las Águilas en los últimos encuentros, los de Coapa mantienen ligera ventaja en lo estadístico, pues de las 34 veces que se han enfrentado, América ha ganado 14, Querétaro 13 y han empatado en 7 ocasiones.

Las Águilas del América no tienen buenos recuerdos de su último partido de visita, ya que en dicho encuentro quedaron eliminados por los Tigres de la U.A.N.L. por un abultado marcador de tres goles por cero.

En un panorama totalmente distinto llegan los dirigidos por Miguel Herrera, después de ser eliminados en las semifinales, el 'Piojo' sabe que en Coapa no está permitido un fracaso más, es por eso que se han reforzado con la llegada de Menez e Ibargüen para así poder hacer frente al poderío del norte.

En su último partido como local, los 'Gallos Blancos' del Querétaro recibieron a la escuadra de Pumas, encuentro que empataron por la mínima y significó acabar último de la tabla para los de la UNAM.

Querétaro no vive su mejor momento, pues el torneo anterior culminó su participación en el lugar número 16, con solo tres partidos ganados, siete empates e igual numero de derrotas, su mayor consigna en este torneo será mantener la categoría, buscando sumar la mayor cantidad de puntos, sabiendo que lo que hagan o dejen de hacer en casa, puede ser la diferencia.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Querétaro vs América en vivo, correspondiente a la 1era jornada del Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Corregidora a partir de las 18:00 horas.