Los Gallos se alistan para enfrentar a Lobos

Poco alentador el arranque para ambas instituciones que cayeron en la primera semana del Clausura 2018. Querétaro perdió con la mínima ante el América, sin embargo, la preocupación es en el sector ofensivo que no ha funcionado como se esperaba. Por su parte, Lobos perdió en la comarca cuatro por dos, donde lo más problemático para el equipo benjamín de la Liga MX es la zona baja, ya que han recibido muchos goles, recordando que acabaron como la peor defensiva la última temporada.

Con respecto al enfrentamiento del próximo sábado, el zaguero Hiram Mier declaró que es un partido importante debido al contexto en el que se encuentran sumergidos ambos clubes: “Es un rival muy intenso, que presiona y ataca con mucha gente. Por ahí podemos aprovechar que atacan con mucha gente y pueden dejar espacios atrás, hay que aprovechar esos espacios que dejan ellos y estar muy concentrados, es un rival bueno que también está en la misma situación que nosotros, que tiene que sumar”.

En el plantel queretano no hay otra mentalidad que la de sumar, debido a que Veracruz ya recortó la distancia a sólo siete unidades: “Queremos sumar desde la primera fecha, no pudimos. Ahora tenemos una nueva oportunidad de sumar y vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos para ir despegándonos de la situación que estamos al fondo de la porcentual y es muy importante sumar y ganar para poder generar esa confianza en el torneo”.

Para este torneo, Luis Fernando Tena está implementando la línea de tres en el sector bajo del Querétaro: “Es una formación que la mayoría de los que estamos jugando ahora la ha jugado antes, no es algo nuevo o diferente, sí con el profe es una formación nueva que defensivamente nos ha ayudado mucho. En el partido, más allá del resultado que no pudimos sumar, el equipo estuvo bien ordenado, compacto, estuvo bien y estamos trabajando para llegar mejor adelante, no hemos marcado gol y para eso vamos a trabajar; con la línea de cuatro aún estuvimos llegando, no pudimos concretar y como comento, es una de las cosas que tenemos por mejorar, desde la línea de atrás llevar el balón a los delanteros para generar más peligro”.

La única vez que han disputado un partido en primera división, Lobos BUAP le propinó una goliza a domicilio a los Gallos, por lo que este torneo, los ahora visitantes buscarán tomar revancha.