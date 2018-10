Tiburonas sorprendiendo en el Clausura 2018

Segundo día de actividad en la Jornada 2 de la LIGA MX Femenil, el duelo a disputar era entre Monarcas y Veracruz, ambos equipos el Apertura 2017 tuvieron una muy mala temporada, esta vez Veracruz venía de ganarle a Pachuca 1-0 mientras que Monarcas llegaba tras empatar con Xolos 2-2 así que el juego era buscar la victoria para ambas escuadras.

El primer tiempo daba comienzo y el equipo visitante comenzaba a demostrar que quería llevarse el partido, teniendo varias jugadas a gol pero al final no eran concretadas, al minuto 25 se cobró un penal a favor de Veracruz tras una falta de Lizette Ruíz y Alejandra Soriano le dio el primer tanto a Veracruz; el equipo jarocho seguía buscando hacerle daño al local pero no se concretaba nada al final; las locales también buscaban hacerle daño al equipo visitante pero la portera concentrada lograba llevarse el balón a sus manos para no tener más peligro, se agregaron 2 minutos antes de finalizar la primera parte del partido y el marcador quedaba 0-1.

El segundo tiempo daba inicio y ambas escuadras salían a buscar oportunidades de gol, sobre todo las locales ya que no querían perder puntos para seguir en los primeros lugares de su grupo. Las jugadas de gol estaban pero las arqueras lograban hacer que no llegaran goles a sus porterías, el equipo veracruzano era el que hacía más jugadas de gol, antes de concretar los 90 minutos se le agregaron cuatro más al reloj y el marcador quedó 0-1 favoreciendo al equipo de Veracruz.

Para la jornada 3, Veracruz visita a América en el Estadio Azteca y Monarcas recibe a Pumas en el Estadio Morelos.