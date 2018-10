Resultado y goles del partido Murciélagos 1-1 Necaxa en la Copa MX 2018

Y. Gutiérrez; J. Hernández (C. Camacho, min. 61), M. de Luna (C), J. Veyna, B. Colula; R. Alvarado (J. Plascencia, min. 68), L. Gallegos, R. González, M. Allende; M. Barragán y V. Dávila (G. Torres, min. 45). DT: Ignacio Ambriz.

Y. Gutiérrez; J. Hernández (C. Camacho, min. 61), M. de Luna (C), J. Veyna, B. Colula; R. Alvarado (J. Plascencia, min. 68), L. Gallegos, R. González, M. Allende; M. Barragán y V. Dávila (G. Torres, min. 45). DT: Ignacio Ambriz.

Necaxa : Y. Gutiérrez; J. Hernández (C. Camacho, min. 61), M. de Luna (C), J. Veyna, B. Colula; R. Alvarado (J. Plascencia, min. 68), L. Gallegos, R. González, M. Allende; M. Barragán y V. Dávila (G. Torres, min. 45). DT: Ignacio Ambriz.

G. Pozos; R. Da Silva, G. Zavala, R. Galindo (L. Luján, min. 42), C. Jelves, L. Vargas (C), N. González (R. Beltrán, min. 82), J. Bempah, A. Harris, S. Penco y M. Castañeda (K. Chaurand, min. 73). DT: Oscar Gil.

G. Pozos; R. Da Silva, G. Zavala, R. Galindo (L. Luján, min. 42), C. Jelves, L. Vargas (C), N. González (R. Beltrán, min. 82), J. Bempah, A. Harris, S. Penco y M. Castañeda (K. Chaurand, min. 73). DT: Oscar Gil.

Murciélagos : G. Pozos; R. Da Silva, G. Zavala, R. Galindo (L. Luján, min. 42), C. Jelves, L. Vargas (C), N. González (R. Beltrán, min. 82), J. Bempah, A. Harris, S. Penco y M. Castañeda (K. Chaurand, min. 73). DT: Oscar Gil.

¡Agradecemos su preferencia! Los invitamos a seguir la crónica del encuentro y toda la información del futbol nacional mediante VAVEL México.

MF | En la siguiente fecha del certamen copero, Necaxa visitará Morelos para enfrentar a Zacatepec; mientras tanto, Murciélagos descansará.

MF | Con este resultado, después de tres fechas y dos partidos disputados por cada equipo, Murciélagos suma su primero punto y Necaxa llega a cuatro y continúa como líder del Grupo 6 de la Copa MX.

VIDEO | Así fue la anotación de Necaxa por conducto de Bryan Colula.

VIDEO | Así fue la anotación de Murciélagos por parte de Mauricio Castañeda.

¡Finaliza el partido!

82'. Último movimiento de los locales: se va Nicolás González y entra René Beltrán.

73'. Segundo cambio de Murciélagos: entra Kevin Chaurand por Mauricio Castañeda.

69'. De cabeza, Bryan Colula anota e iguala el marcador.

¡GOOOL DE NECAXA!

68'. Último movimiento de Necaxa: entra José Plascencia por Roberto Alvarado.

66'. Buena jugada individual de Gerson Torres que termina en un disparo que se marcha por arriba de la cabaña local.

65'. ¡CASI! Buen achique de Yosgart Gutiérrez, quien termina tapando el remate circunstancial de su compañero, Mario de Luna.

64'. Hasta el momento, ningún equipo ha generado verdadero peligro en esta segunda parte.

61'. Segundo movimiento de Necaxa; ingresa Carlos Camacho por José Hernández.

54'. Por una dura barrida sobre Gerson Torres, Gerardo Zavala es amonestado.

51'. Buen disparo cruzado de Bryan Colula que Guillermo Pozos manda a tiro de esquina.

45'. Los Rayos realizan su primer cambio: entra Gerson Torres por Víctor Dávila.

¡Comienza el segundo tiempo!

¡Termina la primera parte!

45'. Se añaden dos minutos.

42'. Primer cambio de Murciélagos; por una lesión en la mano, Leandro Luján cubre el lugar de Rodolfo Galindo.

41'. Fuerte entrada de Atiba Harris sobre Roberto Alvarado, que termina en un cartón preventivo para el jugador local.

35'. Por una dura falta sobre Marcelo Allende, Luis Vargas se convierte en el primer amonestado del partido.

32'. El partido se detiene para que la asistencia médica vea Renan Da Silva.

25'. Los comandados por Ignacio Ambriz continúan teniendo el balón, pero han sido incapaces de generar peligro.

13'. A través de un disparo cruzado, Mauricio Castañada vence a Yosgart Gutiérrez y adelanta a los locales en el marcador.

¡GOOOL DE MURCIÉLAGOS!

8'. Disparo de media distancia de Nicolás González que pasa apenas arriba del arco de Yosgart Gutiérrez.

6'. Después de algunos minutos, los Rayos son el equipo que mejor ha comenzado, haciéndose del dominio del balón.

1'. ¡CERCA! Martín Barragán no logra concretar el mano a mano, pues su disparo bombeado paso por un lado de la portería.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

18:35. Banca de Necaxa | Á. Alonzo; D. Hernández, C. Camacho, J. Plascencia, P. Esquivel, G. Torres y C. Aguirre.

18:34. Banca de Murciélagos | J. Pérez; M. Valdez, J. García, E. Morúa, L. Luján, K. Chaurand y R. Beltrán.

18:33. Once de Necaxa | Y. Gutiérrez; J. Hernández, M. de Luna (C), J. Veyna, B. Colula; R. Alvarado, L. Gallegos, R. González, M. Allende; M. Barragán y V. Dávila.

18:32. Once de Murciélagos | G. Pozos; R. Da Silva, G. Zavala, R. Galindo, C. Jelves, L. Vargas (C), N. González, J. Bempah, A. Harris, S. Penco y M. Castañeda.

18:20. En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Murciélagos vs Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Centenario Los Mochis. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Jugador a seguir de Necaxa: Marcelo Allende | El mediocampista chileno llegó como refuerzo para los hidrocálidos este torneo. Sobresale su juventud, tiene apenas 18 años, pero cuenta con recorrido en las divisiones menores de su país, destacando su participación en el mundial Sub-20, donde disputó todos los minutos. Con los Rayos ya se estrenó, lo hizo en el partido pasado de Copa, con un doblete ante el Zacatepec.

Jugador a seguir de Murciélagos: Julián Cardozo | El centrocampista argentino de 27 años llegó al equipo para el Apertura 2017; es el anotador del único gol de los sinaloenses en Copa, y ahora contra los Rayos buscará guiar al equipo en busca de su primer triunfo en 2018.

En Liga MX, los Rayos también suman un empate y dos derrotas. En su último partido, mejoraron su accionar futbolístico, pero eso no les alcanzó y terminaron cayendo en casa ante Chivas, tres tantos a uno.

En el Ascenso MX, los 'Caballeros de la Noche' acumulan una igualada y dos descalabros; se encuentran en el último lugar. El sábado pasado visitaron Chiapas, donde igualaron a cero frente a Cafetaleros.

Junto a Zacatepec, los conjuntos de Murciélagos y Necaxa se encuentran en el sexto grupo de la competencia copera. Por diferencia de goles, los hidrocálidos se encuentran en el primer lugar con tres puntos, seguido por los morelenses con la misma cantidad, mientras que los sinaloenses son últimos sin ninguna unidad sumada.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Murciélagos vs Necaxa en vivo, correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2018 de la Copa MX. El encuentro se jugará en el Estadio Los Mochis a partir de las 19:00 horas.