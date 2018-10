Previa Atlas - Cruz Azul: Por una urgente victoria

En duelo correspondiente a la jornada 5 del Torneo Clausura 2018 del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas reciben a la máquina del Cruz Azul en el Estadio Jalisco.

Una victoria que urge

Los dirigidos por Rubén Omar Romano son el único equipo que no ha sumado punto alguno en lo que va de torneo, se encuentran en el último lugar de la tabla y la necesidad del conjunto tapatío de obtener tres puntos va creciendo.

Cuatro derrotas consecutivas tienen al equipo en un mal momento en el cual la afición no ha desaprovechado la oportunidad para manifestar su descontento con la directiva, pues nadie esperaba un inicio tan desastroso como el que está sucediendo.

Con posesión del balón pero sin concretar

A pesar de perder en su último partido contra el América, los rojinegros mostraron una cara distinta a como se venían presentando antes de la llegada del técnico argentino.

Se vio a un Atlas que no renunció al balón y cambió el estilo de juego, sin embargo, la superioridad con el balón que tuvo frente a las águilas, no fue suficiente, ya que se mostró cierta inoperancia en algunos lapsos de juego y el dominio del esférico no se tradujo en oportunidades claras, salvo unas pocas veces.

Los celestes quieren mantener el invicto

La máquina celeste sigue invicta luego de hilvanar su segundo empate consecutivo que los posiciona como novenos en la tabla general, los dirigidos por el portugués Pedro Caixinha han señalado que al equipo le ha faltado cierta intensidad en sus últimos partidos.

Regresa Martín Cauteruccio

El delantero uruguayo ha regresado luego de ciertas molestias en la pantorrilla, el jugador de 30 años está convocado en la lista de Caixinha y podría disponer de minutos de juego en el partido.

Foto: Especial

Paridad en el Estadio Jalisco

En los últimos cinco duelos en el Coloso de la Calzada Independencia, tanto rojinegros como celestes registran dos victorias para cada bando y un empate. El último partido en el Estadio Jalisco terminó con empate por marcador de uno a uno.

El último duelo entre ambas escuadras fue en la fecha 6 del Apertura 2017, en el que Cruz Azul se llevó la victoria por dos goles a uno.

Foto: Imago 7

¿Cómo llegan?

Atlas | El Atlas llega al partido luego de perder de visita contra el América con marcador de un gol por cero y son últimos del torneo, ubicándose en el lugar 18 de la tabla con 0 puntos.

Foto: Fabián Meza / VAVEL

Cruz Azul | El Cruz Azul encarará el partido luego de empatar a un gol cuando visitó al Toluca, son novenos de la tabla general con 6 unidades.

Foto: Fabián Meza / VAVEL

Jugadores a seguir

Ravel Morrison | El mediocampista ofensivo del Atlas fue el que más atrevimiento demostró en la derrota de su equipo, hizo disparos de larga distancia, uno con mucho peligro al inicio del partido.

Foto: Fabián Meza / VAVEL

Felipe Mora | El delantero chileno se encuentra en gran momento, es el goleador del Cruz Azul, anotó el gol que le dio el empate a su equipo, registra 3 goles en 4 partidos.

Foto: Peloteroschile.cl

Posibles alineaciones