Resultado del partido Necaxa  0-0 Toluca de la Liga MX 2018

L. García; C. Borja, O. González, S. García, R. Salinas; A. Ríos, J. Delgadillo (Á. Reyna, min. 77); R. Sambueza (C), P. Barrientos, L. Quiñones (A. Vega, min. 57); y F. Uribe (P. Canelo, min. 82). DT: Hernán Cristante.

L. García; C. Borja, O. González, S. García, R. Salinas; A. Ríos, J. Delgadillo (Á. Reyna, min. 77); R. Sambueza (C), P. Barrientos, L. Quiñones (A. Vega, min. 57); y F. Uribe (P. Canelo, min. 82). DT: Hernán Cristante.

Deportivo Toluca : L. García; C. Borja, O. González, S. García, R. Salinas; A. Ríos, J. Delgadillo (Á. Reyna, min. 77); R. Sambueza (C), P. Barrientos, L. Quiñones (A. Vega, min. 57); y F. Uribe (P. Canelo, min. 82). DT: Hernán Cristante.

M. Barovero; M. Ponce, I. Lichnovsky, V. Alvarado, M. Ponce; R. Alvarado, D. Villalpando, F. González, M. Fernández (M. Allende, min. 77); V. Dávila (M. Barragán, min. 61) y C. González (D. Álvarez, min. 69). DT: Ignacio Ambriz.

M. Barovero; M. Ponce, I. Lichnovsky, V. Alvarado, M. Ponce; R. Alvarado, D. Villalpando, F. González, M. Fernández (M. Allende, min. 77); V. Dávila (M. Barragán, min. 61) y C. González (D. Álvarez, min. 69). DT: Ignacio Ambriz.

Necaxa : M. Barovero; M. Ponce, I. Lichnovsky, V. Alvarado, M. Ponce; R. Alvarado, D. Villalpando, F. González, M. Fernández (M. Allende, min. 77); V. Dávila (M. Barragán, min. 61) y C. González (D. Álvarez, min. 69). DT: Ignacio Ambriz.

¡Agradecemos su preferencia! Los invitamos a seguir la crónica del encuentro y toda la información del futbol nacional mediante VAVEL México

MF | En la próxima fecha, los Rayos visitarán a Cruz Azul, mientras que Toluca recibirá a Monterrey

MF | Con este resultado, Necaxa llega a cinco unidades y Toluca a seis.

¡FINALIZA EL PARTIDO!

90'. Luis García se viste de héroe y le ataja el penal a Martín Barragán.

¡PENAL PARA NECAXA!

82'. Último cambio de Toluca: entra Pedro Canelo por Fernando Uribe.

79'. ¡Cerca! Disparo de media distancia de Sambueza que pasa apenas a un lado del poste derecho de los Rayos.

77'. Último movimiento de Necaxa: sale Matías Fernández ingresa Marcelo Allende.

77'. Segundo cambio de Toluca: entra Ángel Reyna por Juan Delgadillo.

74'. Dieter Villalpando se anima y saca un disparo que sale muy por arriba del arco visitante.

69'. Segundo movimiento de Necaxa: sale Carlos González e ingresa Daniel Álvarez.

61'. Primer cambio de Necaxa: entra Martín Barragán por Víctor Dávila.

60'. Diagonal de Roberto Alvarado que no encuentra rematador.

57'. Primer movimiento de Toluca: entra Alexis Vega por Luis Quiñones.

55'. Por una patada sobre Rubén González, Pablo Barrientos recibe la tarjeta amarilla.

49'. Por tratar de fingir un penal, Víctor Dávila es amonestado.

47'. Disparo de Luis Quiñones que se va por un lado de la cabaña defendida por Marcelo Barovero.

46'. Matías Fernández se anima y saca un tiro de media distancia que pasa muy por arriba.

¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

MT. Después de 45 minutos, Necaxa y Toluca no se han hecho daño; ambos equipos han tenido oportunidades para abrir el marcador.

¡TERMINA LA PRIMERA PARTE!

44'. Disparo cruzado de Miguel Ponce que Luis García rechaza tras un desvío de su defensa

40'. Ambas bancas ya realizan movimientos de calentamiento.

33'. Testarazo de Carlos González que techa a Luis García, pero que Rodrigo Salinas rechaza en la línea.

29'. Remate de palomita de Salinas que también se marcha por un lado del arco local.

28'. Ventura Alvarado es amonestado. Los centrales rojiblancos ya cuentan con cartón preventivo.

27'. Nuevo tiro libre de Matías Fernández que Luis García ataja

23'. Testarazo de Uribe que pasa por arriba de la portería rojiblanca. El delantero colombiano se pierde un gran oportunidad.

21'. Potente disparo de larga distancia por parte de Matías Fernández que Luis García recuesta y ataja

18'. El primer cartón amarillo es para Igor Lichnovsky.

17'. Centro de Beckeles que García rechaza con los puños.

12'. Servicio de Salinas que Uribe no aprovecha, al mandar su remate muy por arriba de la cabaña de Barovero.

7'. Cabezazo de Carlos González que sale desviado por un lado. Primer avisos del partido.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

20:08. Banca de Toluca | M. Centeno; M. Perg, A. Benítez, L. López, Á. Reyna, A. Vega y P. Canelo.

20:07. Banca de Necaxa | A. Fernández; M. de Luna, X. Báez, D. Álvarez, L. Gallegos, M. Allende y M. Barragán.

20:06. Once de Toluca | L. García; C. Borja, O. González, S. García, R. Salinas; A. Ríos, J. Delgadillo; R. Sambueza (C), P. Barrientos, L. Quiñones; y F. Uribe.

20:05. Once de Necaxa | M. Barovero; M. Ponce, I. Lichnovsky, V. Alvarado, M. Ponce; R. Alvarado, D. Villalpando, F. González, M. Fernández; V. Dávila y C. González.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Necaxa vs Toluca, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Victoria. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Hombre a seguir de Toluca: Rubens Sambueza | Desde su llegada a la institución mexiquense, el atacante argentino se echó el equipo al hombro; su experiencia de juego es notoria.

Hombre a seguir de Necaxa: Matías Fernández | El chileno es, sin duda, el elemento más destacado del cuadro rojiblanco, debido a su gran visión y técnica. El volante ofensivo ha tenido un buen comienzo con los Rayos; en el partido pasado colaboró con la primera diana de su equipo.

El domingo anterior, los dirigidos por Hernán Cristante no aprovecharon del todo su condición de local, ya que terminaron empatando a cero frente a la escuadra de Cruz Azul.

Por su parte, los Diablos se ubican en la undécima posición de la clasificación con cinco unidades, luego de haber cosechado un triunfo, un descalabro y dos igualadas.

En la fecha pasada, los comandados por Ignacio Ambriz dieron la sorpresa en Guanajuato, tras golear 0-4 al conjunto de León, con tantos de Matías, Fernández, Carlos González (2) y Dieter Villalpando.

Después de cuatro partidos disputados, los Rayos suman cuatro puntos, producto de un empate, dos derrotas y una victoria. Momentáneamente, se encuentra en el duodécimo sitio de la tabla general.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Necaxa vs Toluca en vivo, correspondiente a la 5ª jornada del torneo Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Victoria a partir de las 21:00 horas.