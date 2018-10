Ignacio Ambriz admite mal funcionamiento ante Zacatepec

Después de perder ante la escuadra de Zacatepec en el Estadio 'Coruco' Díaz, los Rayos del Necaxa complicaron su pase a la siguiente ronda de la Copa Corona MX, edición Clausura 2018.

Finalizando el encuentro, Ignacio Ambriz reconoció que no realizaron un buen trabajo: "Hicimos un muy mal primer tiempo, no estuvimos cómodos, no teníamos la posesión de la pelota; después del segundo gol, el equipo no me gustó nada. Hoy regalamos el primer tiempo y así difícilmente puedes ganar, aunque no le quiero quitar el mérito a Zacatepec, que jugó muy bien".

Además, detalló los errores que cometieron, sobre todo en la primera parte: "Intentamos mejorar, pero, con el segundo gol, nos desubicamos, perdimos el orden y la intensidad en la recuperación de la pelota. En el segundo tiempo, ellos se defendieron bien".

Cambiando de tema, el timonel rojiblanco mencionó que, en el certamen copero, seguirá convocado a elementos de corta edad: "Una de las cosas que me pidió la directiva es jugar con jóvenes, para ver cómo está nuestra cantera para el día de mañana pensar en ellos".

Por último, pese a la derrota, destacó el funcionamiento de un par de elementos: "Saco buenas conclusiones y buenas cosas de jugadores jóvenes que están haciendo un buen trabajo; Marcelo Allende y Gerson Torres me agradan bastante".