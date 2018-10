No en español, no en portugués...

¿Qué es lo que espera la afición de Cruz Azul en este torneo? ¿Qué sabor de boca le dejan los jugadores? Siempre se habla en los medios de una reestructuración total, de plantilla, directivos, etc. Seamos sinceros, esto no se hará realidad y es algo con lo que tienen que conformarse los aficionados celestes pues no queda más; la exigencia, la importancia del club, el gasto en fichajes, todos esos temas siempre están en la mesa de la institución, todos son conscientes de ellos pero lo cierto es que no llega alguien que sea distinto, que marque diferencia y tampoco que tenga la actitud suficiente para salir de este bache, ganas sobran pero en la cancha se necesita más que eso.

Del día de la salida de Jémez al de hoy no vemos mucha diferencia pero es necesario dejar trabajar a Pedro Caixinha y respaldarlo cuando menos un año futbolístico, esto es de procesos y proyectos.

La defensa cruzazulina se ve demasiado endeble como si tuvieran poca experiencia los jugadores, les ganan la espalda fácilmente, cuando intentan jugar al fuera de lugar no hay coordinación y por si fuera poco se erran pases de rutina. El medio campo que era lo mejor que se le había visto al conjunto, en esta jornada 6 fue de lo peor, impresentable Silva y compañía, poca creatividad al frente, si acaso lo más rescatable fue Cauteruccio y Martín Rodríguez intentando crear peligro con algunos dribles así como escapadas por la banda, pero muy pobre el accionar que observamos el día de hoy.

Necaxa vive una realidad distinta a tras golear 4-0 a León en el Nou Camp, hay confianza en el grupo, Mati Fernández va desempeñando un mejor fútbol y Ambriz cuenta con una buena base de mexicanos que aún están en ser promesas como Daniel Álvarez, Barragán, Alvarado, Villalpando, entre otros.

Al minuto 3' Cauteruccio sorprendió con un impacto raso que Barovero detuvo a una mano. Fue al 13' cuando Dieter Villalpando abrió marcador tras un rebanón de Alvarado en centro de González, esto fue un golpe anímico para la 'Máquina' y los rojiblancos dominaron con tranquilidad lo que restó de la primera parte, teniendo todavía Dávila un mano a mano vs Corona que fue atajado.

Paran la parte complementaria, Necaxa dio aviso antes de marcar el segundo que cayó al 64' cuando Corona rechazó el intento de Dávila, mismo que le quedó al guaraní Carlos González para solo empujar la esférica y dictar sentencia condenatoria del resultado. Pasados los 80 minutos la casa consiguió anotación en balón parado, misma que fue invalidada por posición adelantada provocando molestia en los jugadores. Finalmente todo quedó en una derrota 2-0 en el Azul, en la gira del adiós.