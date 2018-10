Resultado y goles del partido Atlas 1-1 Necaxa en Liga MX 2018

M. Barovero (C); M. Ponce, I. Lichnovsky, M. de Luna, B. Beckeles; M. Fernández, R. González (L. Gallegos, min. 68), D. Villalpando, R. Alvarado (G. Culma, min. 73); V. Dávila (M. Barragán, min. 61) y C. González. DT: Ignacio Ambriz.

M. Barovero (C); M. Ponce, I. Lichnovsky, M. de Luna, B. Beckeles; M. Fernández, R. González (L. Gallegos, min. 68), D. Villalpando, R. Alvarado (G. Culma, min. 73); V. Dávila (M. Barragán, min. 61) y C. González. DT: Ignacio Ambriz.

Necaxa : M. Barovero (C); M. Ponce, I. Lichnovsky, M. de Luna, B. Beckeles; M. Fernández, R. González (L. Gallegos, min. 68), D. Villalpando, R. Alvarado (G. Culma, min. 73); V. Dávila (M. Barragán, min. 61) y C. González. DT: Ignacio Ambriz.

C. Toselli; L. Reyes, J. Barreiro, D. Arreola (A. Gómez, min. 88), L. Jiménez, B. Garnica (R. Morrison, min. 83); L. Robles, R. Márquez (C), C. Aboagye; Á. Henríquez (J. Vigón, min. 71) y M. Caraglio. DT: Rubén Romano

C. Toselli; L. Reyes, J. Barreiro, D. Arreola (A. Gómez, min. 88), L. Jiménez, B. Garnica (R. Morrison, min. 83); L. Robles, R. Márquez (C), C. Aboagye; Á. Henríquez (J. Vigón, min. 71) y M. Caraglio. DT: Rubén Romano

Atlas : C. Toselli; L. Reyes, J. Barreiro, D. Arreola (A. Gómez, min. 88), L. Jiménez, B. Garnica (R. Morrison, min. 83); L. Robles, R. Márquez (C), C. Aboagye; Á. Henríquez (J. Vigón, min. 71) y M. Caraglio. DT: Rubén Romano

¡FINALIZA EL PARTIDO!

90'. Se añaden tres minutos.

88'. Último movimiento de Atlas: entra Alexi Gómez por Daniel Arreola.

84'. Ravel Morrison también es amonestado por una fuerte entrada sobre Matías Fernández.

83'. Segundo cambio de Atlas: entra Ravel Morrison por Bryan Garnica.

79'. Gustavo Culma se convierte en el primer amonestado del partido.

77'. Martín Barragán, a pase de Gustavo Culma, iguala el marcador.

¡GOOOL DE NECAXA!

75'. Gran jugada de Atlas que termina en un disparo desviado de Reyes.

73'. Último cambio de Necaxa: entra Gustavo Culma por Roberto Alvarado.

71'. Primer movimiento de Atlas: entra Juan Vigón por Ángelo Henríquez.

70'. Contragolpe local que no aprovecha Henríquez al saca un disparo muy desviado.

66'. Segundo cambio de los Rayos: entra Luis Gallegos por Rubén González.

61'. Primer movimiento de Necaxa: entra Martín Barragán por Víctor Dávila.

58'. Con un disparo raso, Milton Caraglio adelanta al conjunto de Atlas.

¡GOOOL DE ATLAS!

56'. Disparo con mucha fuerza de Matías Fernández que Toselli contiene de gran forma.

54'. Nuevo intento de los Zorros desde afuera del área, ahora fue Rafael Márquez quien mandó el balón muy por arriba.

52'. Tiro potente de Dieter Villalpando que sale por un lado.

49'. Disparo de Herníquez que sale bastante desviado.

48'. Con mucho ritmo dio inicio la segunda parte, sobre todo por la intensidad de Atlas.

¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

¡TERMINA LA PRIMERA PARTE!

40'. Nuevo disparo de Carlos González que es detenido por Toselli en dos tiempos.

37'. Testarazo de Robles a pase de Garnica que sale por un lado del poste izquierdo de los Rayos

34'. Buena jugada de Garnica que termina en un disparo que es contenido por Barovero.

32'. Necaxa continúa con la posesión del esférico, ante un Altas desordenado.

27'. Gran jugada individual de Víctor Dávila que pasa apenas arriba de la cabaña visitante.

26'. Tiro de Alvarado que Toselli contiene sin mayor problema.

21'. Gran jugada de Necaxa que termina en un disparo desviado de Carlos González.

13'. Barvoero se lanza y ataja el tiro libre de Arreola.

5'. Disparo de media distancia de Arreola que pasa desviado.

4'. Con la pierna derecha, Marcelo Barovero rechaza el servicio de Garnica.

2'. Remate de Reyes que pasa a un lado del poste izquierdo de los Rayos.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

18:15. Banca de Necaxa: Y. Gutiérrez; I. Mojica, L. Pérez, L. Gallegos, D. Álvarez, G. Culma y M. Barragán.

18:14. Banca de Atlas: M. Fraga; E. García, J. Vigón, Í. Torres, E. Gómez, S. Njoh y R. Morrison.

18:13. Once de Necaxa: M. Barovero (C); M. Ponce, I. Lichnovsky, M. de Luna, B. Beckeles; M. Fernández, R. González, D. Villalpando, R. Alvarado; V. Dávila y C. González.

18:12. Once de Atlas: C. Toselli; L. Reyes, J. Barreiro, D. Arreola, L. Jiménez, B. Garnica; L. Robles, R. Márquez (C), C. Aboagye; Á. Henríquez y M. Caraglio.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Atlas vs Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Jalisco. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL México.

Hombre a seguir de Necaxa: Dieter Villalpando | El volante mexicano anotó el primero de los dos goles que su equipo le hizo a Cruz Azul. Es una de las válvulas que hace muy versátil el ataque rojiblanco.

Hombre a seguir de Atlas: Milton Caraglio | El atacante argentino convirtió el tanto que abrió el marcador en el partido pasado, y con ello sumó su primer festejo en la campaña.

El sábado anterior, los dirigidos por Ignacio Ambriz visitaron la Ciudad de México, donde derrotaron contundentemente a Cruz Azul, con anotaciones de Víctor Dávila y Carlos González.

Por su parte, el conjunto de Necaxa se ubica en la décima posición con ocho unidades, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas.

En la fecha pasada, los comandos por Rubén Romano no supieron mantener la ventaja que tenían en el marcador y terminaron perdiendo contra Lobos BUAP en Puebla.

Después de seis fechas, la escuadra de Atlas se ubica en el último lugar de la competición; acumula sólo un triunfo y cinco descalabros.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlas vs Necaxa en vivo, correspondiente a la 7ª jornada del Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Jalisco a partir de las 19:00 horas.