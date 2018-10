Previa Xolos vs Veracruz: sumar puntos o ganar  el primer partido

Este Lunes 19 de Febrero se cierra la Jornada 6 con el duelo de Xolos vs Veracruz un duelo importante para las Tiburonas que hasta ahora ha tenido una buena temporada a comparación de su participación en el Clausura 2017.

En el torneo pasado Xolos se llevó los dos encuentros con marcadores de 0-3 y 1-0; en este Clausura Xolos no ha tenido una buena temporada lo que le da la mayor posibilidad a Veracruz de ganar.

¿Cómo llegan?

Las Xolas de Tijuana llegan de perder ante Cruz Azul 1-0; el equipo actualmente cuenta con un solo punto posicionándose en el último lugar de la tabla del grupo 1 con un partido empatado y 5 perdidos, las de Tijuana esta vez no han tenido un buen torneo ya que llevan 10 goles en contra y 3 a favor.

Las tiburonas llegan de perder ante Toluca 0-1; a pesar de que perdieron en el jornada pasada Veracruz llega con 3 partidos ganados y 3 partidos perdidos con 3 goles a favor y 8 goles en contra así llegando a 9 puntos que las posicionan en el número 5 de la tabla del grupo 1; el equipo tiene una mayor posibilidad de ganar el partido ya que actualmente Xolas no tiene un buen desempeño en las últimas jornadas.

Jugadoras a seguir

Magaly Cortes | La jugadora es una pieza indispensable para la delantera de Veracruz aunque solo cuenta con una anotación Magaly ha demostrado su rendimiento y su buena cooperación con el equipo tras ser titular en los últimos seis duelos de la Liga; su gol fue ante Cruz Azul al minuto 2 sorprendiendo a las cementeras y dando la victoria a su equipo.

Itzel González | La arquera de Tijuana a sido pieza indispensable para el equipo ya que a pesar de no llevar un buena temporada ha tenido buena participación para no tener tantos goles en contra como otros equipos; cabe destacar que en sus últimos partido no ha dejado pasar más de una anotación y es la razón por la que ha ganado la titularidad de los últimos seis juegos en el torneo.