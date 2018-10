Las cinco del Rayo: jornada 7 del Clausura 2018

Los Rayos del Necaxa han mantenido un ritmo regular en el torneo Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX. En esta ocasión, obtuvieron un punto como visitante en la cancha del Estadio Jalisco, tras el uno a uno contra los Rojinegros del Atlas.

Pésimo arranque

Durante los primeros 20 minutos, Necaxa sufrió en demasía, y no podían salir de su propia cancha, el asedio rojinegro hizo sufrir en zona baja al conjunto rojiblanco. Si bien las llegadas de los Zorros no fueron del todo claras, Marcelo Barovero tuvo que intervenir en un par de ocasiones.

Defensa férrea

Aunado a esos minutos iniciales de asedios en propia cancha, cabe destacar que la defensa rojiblanca se comportó a la altura de las circunstancias, o al menos fueron mejorando con el paso de los minutos. El trabajo defensivo fue correcto, mismo que le cerró los caminos al conjunto rojinegro.

Buena reacción

Luego de unos minutos de iniciado el segundo tiempo, Atlas se fue al frente en el marcador, con una sorpresiva anotación de Milton Caraglio, tanto que el propio Barovero no alcanzó a reaccionar para atajar. Pero lo destacable, es la manera en cómo el equipo salió avante y tomó el balón en la busca del empate, que al final se consiguió.

Falló la contundencia

Ahora no fue el mismo resultado, Necaxa nos venía acostumbrando a contragolpear de gran manera, pero, en el juego ante los Zorros, se fallaron algunas jugadas de gol, incluso la jugada más clara del partido estuvo en los pies del paraguayo Carlos González, quien de haber aprovechado ese remate, se hubieran adelantado en el marcador, y quizá la historia hubiera sido diferente.

Para que la cuña apriete

Una de las historias que nos dejó el juego fue el reencuentro del delantero mexicano, Martín Barragán, con el gol, y ante su ex equipo; Atlas. Curiosamente, a los Zorros ya le han venido marcando ex-jugadores suyos, y con ‘Poteyo’ no fue la excepción. El Incluso, a manera de respeto, el casaca número 9 no festejó la anotación.