Resultado y goles del partido Mineros 3-4 Toluca en Copa MX 2018

MARCADOR : 1-0, min. 18, E. Cruz. 1-1, min. 20, C. Calvo. 1-2, min. 25, A. Vega. 1-3, min. 29, Á. Reyna. 2-3, min. 45, J. Santillán. 3-3, MIN. 55, R. NURSE. 3-4, MIN. 59, A. VEGA.

Toluca : L. García (C), A. Benítez, M. Perg, A. Mora, C. Calvo; J. Delgadillo, L. López (J. Sartiaguín, min. 64); B. Rubio, G. Hauche (D. González, min. 68), Á. Reyna; y A. Vega (I. Zamora, min. 78). DT: Hernán Cristante.

Mineros : S. Fassi; S. Flores (M. Tapias, min. 45), M. Velázquez, H. Aguayo, J. Partida, H. López (J. Mercado, min. 73); F. Santillán, L. Hernández; S. Vergara (S. Almeida, min. 77), E. Cruz y R. Nurse (C). DT: Andrés Carevic.

¡Finaliza el partido!

90'. Se añaden cuatro minutos.

78'. Tercer cambio de Toluca: sale Alexis Vega e ingresa Iván Zamora.

76'. Último movimiento de Mineros: entra Simón Almeida por Sergio Vergara.

73'. Segundo cambio de Mineros: sale Josué Mercado e ingresaHéctor López.

68'. Segundo movimiento de Toluca: entra Diego González por Gabriel Hauche.

64'. Primer cambio de la visita: entra Jorge Sartiaguín por Leonel López.

63'. Casi. Taconazo de Cruz que pasa apenas a un lado del poste derecho de Toluca.

59'. Gran cabezazo de Alexis Vega para anotar su doblete y devolverle la ventaja a los 'Diablos'.

¡GOOOL DE TOLUCA!

55'. Roberto Nurse anota el penalti e iguala la pizarra.

¡GOOOL DE MINEROS!

53'. Penal para Mineros.

48'. Gol anulado de Mineros por fuera de juego por parte de Roberto Nurse.

47'. Remate de Hauche que pasa por arriba; el Toluca pierde la oportunidad de aumentar su ventaja.

45'. Primer cambio de Mineros: entra Miguel Tapias por Sergio Flores.

¡Comienza la parte complementaria!

¡Termina el primer tiempo!

45'. Con la testa, Javier Santillán recorta la diferencia en el pizarrón.

¡GOOOL DE MINEROS!

29'. Ángel Reyna convierte la pena máxima para concretar el tercer tanto de la visita.

¡GOOOL DE TOLUCA!

28'. Penal para Toluca.

25'. Alexis Vega cierra la pinza y le da la ventaja a los 'Diablos'.

¡GOOOL DE TOLUCA!

23'. Javier Santillán recibe el cartón preventivo.

20'. Carlos Calvo se hace presente en el marcador con un gran testarazo para igualar el cotejo.

¡GOOOL DE TOLUCA!

18'. Eder Cruz dispara de afuera del área y, con complicidad de Luis García, adelanta a su equipo en la pizarra.

¡GOOOL DE MINEROS!

15'. Cobro de tiro libre de Ángel Reyna que sale apenas arriba de la cabaña zacatecana.

14'. Sergio Flores se convierte en el primer amonestado del partido.

7'. Contragolpe de la visita que termina en un tiro de Vega que contiene Fassi.

3'. Cabezazo de Perg que el guardameta local controla sin mayor problema.

2'. Disparo potente Rubio que Fassi manda a tiro de esquina.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

15:15. Banca de Toluca: M. Centeno; A. García, E. García, J. Sartiaguín, I. Zamora, D. González y M. Abundiz.

15:14. Banca de Mineros: A. Monreal; A. Torres, M. Tapias, S. Alemida, O. Gómez, J. Mercado y G. Martínez.

15:13. Once de Toluca: L. García (C), A. Benítez, M. Perg, A. Mora, C. Calvo; J. Delgadillo, L. López; B. Rubio, G. Hauche, Á. Reyna; y A. Vega

15:12. Once de Mineros: S. Fassi; S. Flores, M. Velázquez, H. Aguayo, J. Partida, H. López; F. Santillán, L. Hernández; S. Verga, E. Cruz y R. Nurse (C).

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Mineros vs Toluca, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Francisco Villa. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Los zacatecanos y mexiquenses se ubican en el cuarto sector de la competencia copera, junto a Santos Laguna, escuadra que va como líder de dicho grupo con seis unidades, seguido de Toluca con cuatro y Mineros con solamente una.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Mineros de Zacatecas vs Deportivo Toluca en vivo, correspondiente a la Jornada 5 del torneo Clausura 2018 de la Copa Corona MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Francisco Villa a partir de las 16:00 horas.