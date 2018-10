Resultado y goles Cibao FC vs Chivas en Concachampions 2018 (0-2)

Gracias amigos lectores de Vavel México, por seguir la retransmisión en vivo del partido entre Cibao y Chivas, en la Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf. En breve podrán leer la crónica del encuentro.

.@RocketLeague Goal of the Game: 93' Cisneros and Macías with a tidy 1-2 in the box as Macías doubles @Chivas' lead. 2-0 over @CibaoFC | #SCCL2018 pic.twitter.com/GwVZhjRPfE