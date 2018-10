Resultado y goles del partido Puebla 1-1 Necaxa de la Liga MX 2018

Puebla : M. Muñoz (C); B. Angulo, A. Santamaría, H. Rodríguez, A. Zamora, M. Antunes (O. Fernández, min. 45); J. Guerrero, C. Marrugo (C. Tabó, min. 65), C. Chumacero; F. Acuña (L. Venegas, min. 81) y L. Cavallini.

Necaxa : M. Barovero; M. Ponce, M. de Luna, I. Lichnovsky, B. Beckeles (L. Pérez, min. 92); L. Gallegos, M. Fernández, R. González (M. Barragán, min. 81), R. Alvarado; V. Dávila (G. Culma, min. 64) y C. González.

MARCADOR : 1-0, MIN. 79, José Guerrero. 1-1, min. 91, M. Barragán.

ÁRBITRO : Marco Ortiz.