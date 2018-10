Víctor Lojero: “Somos conscientes de que nos hemos equivocado”

Buen arranque de campaña habían tenido los pupilos de Bruno Marioni, sin embargo, las últimas semanas no han tenido los resultados pretendidos y apenas han podido sumar dos puntos de 12 posibles.

Por ello, Víctor Lojero afirmó que, a pesar de los malos resultados, el aspecto anímico del plantel se encuentra intacto: “El ánimo no está abajo, lo que pasa es que somos conscientes de que nos hemos equivocado. El ánimo no puede decaer, esto no se ha terminado, quedan cinco fechas, no vamos a bajar los brazos hasta conseguir lo que queremos. Sabemos que va a ser doblemente difícil porque salimos de puestos de calificación que nos habíamos mantenido hasta esta fecha ahí”.

El descalabro del pasado viernes dos por uno ante el Atlético San Luis significó la primera derrota de Venados en el Carlos Iturralde, por ello algunos aficionados reclamaron el andar del equipo: “Estamos en deuda con nuestra afición, porque ellos vienen para ver ganar al equipo, aunque apenas es la primera derrota en casa, habíamos estado invictos durante todo el torneo, pero ellos tienen todo el derecho a exigir, a pedir que el equipo juegue bien y que gane”.

En la Copa MX han quedado eliminados, pero se aproxima un duro enfrentamiento contra la Jaiba Brava, en la búsqueda por la clasificación: “Se viene la Copa primero. Hay que pensar en Tapachula, ya no peleamos nada, pero va a servir para estar en ritmo y también viene el final en la liga, el fin de semana contra Tampico, tenemos que ir a sacar un buen resultado para sumar de a tres porque ya no podemos dejar ir puntos si queremos estar dentro de la liguilla”.

Para finalizar, el delantero que ha marcado dos tantos en este Clausura 2018, comentó su sentir en la institución durante esta campaña: “Mientras que esté dentro de la cancha me siento muy bien. Cada vez agarro más ritmo y estoy más compenetrado con mis compañeros. Simplemente hay cuestiones que pasan que no terminan por encajar en los partidos, pero tenemos que hacer bien las cosas sino nos vamos a quedar fuera de la liguilla” concluyó el jugador.