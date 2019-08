Querétaro se declara listo para enfrentar a Cruz Azul

Cinco años son los que acumulan los Gallos Blancos sin conseguir una victoria de visitantes en liga frente al Cruz Azul, sin embargo, van con la firme convicción de poder sacar un buen resultado como lo han hecho en las más recientes visitas.

El guardameta brasileño comentó que será ventaja el hecho de que su director técnico haya trabajado con la Máquina Cementera en anteriores años: “Luis Fernando hizo mucha historia en Cruz Azul, ganaron títulos y cuando una persona ha estado mucho tiempo en un lugar es normal que va a conocer bien cómo funciona aunque haya pasado un tiempo, pero una parte de su esencia está ahí. Así que creo que nos puede ayudar, no solamente para este partido, sino para otros por toda la experiencia que tiene Tena”.

Tiago Volpi reconoce que no se pueden confiar de la mala racha que vive el técnico portugués con el Cruz Azul: “Caixinha es un técnico con experiencia, ha ganado títulos y muchas veces no es como se empieza, pero sí como terminas las cosas y más en el fútbol mexicano que sabemos que las cosas cambian muy rápido, con dos victorias de estar ahí abajo pasas a estar arriba. Entonces no nos podemos confiar en que Cruz Azul no ha ganado de local”.

El Querétaro no ha podido ganar en casa, pero ha conseguido aceptables resultados de visita, por lo que el brasileño expresó su malestar ante esta situación: “Son siete meses que no ganamos en casa y genera una frustración muy grande. Todos sabemos que Querétaro tiene una grandísima afición la cual siempre ha tratado de llenar el estadio y te da una frustración que pase tanto tiempo y no ganes en casa; siempre va a haber un poco de presión en todo lo que haces y al final en cualquier trabajo si no hay presión, se pierde un poco el sentido las cosas. Sí hay presión por los resultados, por hacer las cosas bien y uno como futbolista debe de saber manejar todos los tipos de situaciones”.

La última victoria registrada del Querétaro, como visitante en el Azul, data del 2016 con marcador de tres por uno en el torneo copero.