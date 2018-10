Resultado y goles del Tampico Madero 0-1 Santos Laguna en Copa MX 2018

94' Silbatazo final. En tiro de esquina, con el tanto de Araujo, Santos avanza a la ronda de cuartos de final

93' Abella vuela la oportunidad que le dio una vez más Isijara

91' Nuevamente en contragolpe Furch desaprovecha el pase de Isijara, César Bernal tapa su disparo y manda a tiro de esquina

90' Se agregarán 4 minutos al encuentro

89' Javier Cortés sustituye a Diego de Buen

88' Tiro de esquina cobrado por Uscanga

87' ¡Santos se pierde el segundo de la noche! En contragolpe, Furch erra la oportunidad tras ser incomodado por el zaguero local

84' ¡Uscanga! Tras mala entrega de Acevedo, el mediocampista de la Jaiba buscó impactar de una para conseguir la anotación. Se queda cerca

78' Furch pureba suerte de afuera del área pero se marcha muy por el costado de la portería

74' Eduardo Aguirre entra, abandona Mynor Escoe

69' Nueva sustitución de Santos, Juan Vázquez por Ulises Rivas

68' Oportunidad para Santos a balón parado

67' Adentro Isijara, deja la cancha Jonathan Rodríguez de actuación bastante discreta

66' Uscanga ingresa al campo, Sergio Ceballos afuera

65' Nueva escapada del charrúa 'Cabecita' pero Julio González achica muy bien para evitar la definición

64' Llegada por el costado de Rodríguez que centra para Furch, al despejar la defensa el esférico, le quedó a Osvaldito que impactó sin dirección

62' ¡Roja para Arteaga! Sin pensarlo Jonathan Hernández lo expulsa tras una plancha

59' ¡Cerca Tampico! García se queda a nada de igualar el marcador con remate de cabeza al travesaño

54' Orozco intenta clarear a Acevedo pero pasa bastante desviado

52' Tiro de esquina para el conjunto tamaulipeco

50' Arteaga intentó centrar pero el balón tomo camino de disparo y se estrelló en el larguero, a nada del segundo tanto del esférico

49' Se pedía penal a favor de Orozco, no se concedió

22:06 Comienza la parte complementaria

46' Finaliza la primera parte, con un hombre menos, la 'Jaiba' se deja el campo ante su público con derrota momentánea

43' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Néstor Araujo adelanta a los 'Guerreros' vía aérea

42' Córner a favor de los laguneros

37' Tras más de media hora de juego, podemos observar un encuentro de demasiadas imprecisiones y por consecuente pocas o nulas llegadas claras

34' Tarjeta roja para Olvera tras un fuerte foul sobre Javier Abella. Perfectamente aplicada al ir con los tachones por delante impactando el tobillo del lagunero

30' Amarilla para Ulises Rivas por una entrada demsiado dura sobre García, incluso mereciendo tarjetón rojo

28' Falta de Ulises Rivas sobre Javier Orozco en la media

22' Balón parado para el anfitrión

18' Tiro de esquina para la visita tras desvió de Olvera en diagonal de Martínez

16' ¡Por poco! Julio González estuvo por cometer un error de primaria al no tener buen control de balón pero finalmente logra despejar

14' El balón parado de Osvaldo Martínez supera la barrera pero llega directamente a las manos de Julio González

12' Falta de Javier Orozco sobre Rivas cerca del área local, amonestación para el 'Chuletita'

11' Trata de sorprender Ceballos de larga distancia pero sin dificultades, Acevedo arropa la número 5

7' Doble centro de Rodríguez que no llega a receptor, tiro de esquina para Santos

5' Entre gambetas se escurría el 'Guamerucito' García pero finalmente es despojado del esférico dentro del área

4' Había mano de Araujo afuera del área, la barrida dentro del área del mismo no ameritaba la pena máxima

4' Nueva jugada de peligro de Tampico, se pedía penal pero no se concede

3' Maynor Escoe se desmarca de la defensa santista e impacta el centro pero el balón llega sin problemas a manos de Acevedo

2' Infracción cometida sobre Abella, la primera del partido

1' Servicio de Martínez por la banda que despeja Ledesma en la central

21:05 Listos ambos conjuntos, ¡arrancan las acciones desde el Estadio Tamaulipas!

Alineación de Tampico Madero: González; De la Barrera, Ledesma, Bernal, Olvera; Vargas, Sergio Ceballos, Robinson, García; Javier Orozco y Escoe.

Alineación de Santos: Acevedo; Abella, Alcoba, Araujo, Izquierdoz, Arteaga; De Buen, Osvaldo Martínez, Ulises Rivas; Julio Furch y Jonathan Rodríguez.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Tampico Madero vs Santos Laguna, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Tamaulipas. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

El Estadio Tamaulipas es uno de los recintos más veteranos del fútbol mexicano. Fue inaugurado el 30 de abril de 1966, cuenta con capacidad actual para 19,667 espectadores, aunque originalmente su capacidad era de 25,000 y será sede para el encuentro de los octavos de final entre Tampico y Santos.

Foto: Julio C. Félix | VAVEL

Atentos a: Santos Laguna | Brian Lozano.- El jugador charrúa tiene como misión demostrar su mejor nivel para que los laguneros ejerzan la opción de compra ante el préstamo de América. Futbolista que se desempeña como extremo por izquierda pero igual maneja la derecha, hemos visto que Siboldi lo intercambia de banda; un pierna bastante educada, generación de peligro constante, rapidez, pases entre líneas, centros precisos y mano a mano constante es lo que viene aportando desde hace tiempo. Fue un gran prospecto en su país y aún esperan que explote, veremos en qué termina; a expensas de si su técnico manda cuadro titular o alterno, es posible que el 'Huevo' aparezca en cualquiera de los dos.

Foto: Damián Besares | VAVEL

Atentos a: Tampico Madero|Javier Orozco.- Ex santista, Javier aspira nuevos aires que le han venido bien. Tras formar parte de Veracruz, 'Chuletita' fue a probar suerte a la división de plata y la verdad que no le ha ido nada mal. Como siempre un delantero de área, letal con la mínima oportunidad pero que ahora tiene mayor labor de sacrificio; excelente juego aéreo que aporta tanto a la defensiva como a la ofensiva, desmarque rápido, atracción de marca y se desenvuelve de excelente forma en los contragolpes, normalmente terminando las jugadas. Mucho ayuda el haber tenido por muchos años experiencia en la Liga Bancomer MX. Para la campaña actual registra 3 anotaciones mientras que en Copa no ha marcado, apenas un juego de titular en dicha competencia.

El último partido de los albiverdes como visitantes se produjo precisamente durante el fin de semana pasado en donde viajaron hacia Aguascalientes para llevarse los tres puntos del Estadio Victoria ante Necaxa. Iniciaron perdiendo el encuentro con anotación de Víctor Dávila al quitarse a Orozco y tener marco despejado. Sin embargo, poco le duró el gusto a los 'Rayos' pues apareció el artillero Tavares para incrementar cuota y poner tablas en el marcador. Posteriormente, Furch provocaría que Igor Lichnovsky metiera gol en propia puerta para así darle el triunfo a los 'Guerreros' y consumar el liderato norteño con 20 puntos de 30 posibles.

Santos Laguna prueba la miel del liderato tras diez jornadas del Clausura 2018; se encuentran a tope anímico y futbolístico, existe esa armonía requerida en el vestidor así como existen los objetivos claros a lograr para el futuro. Sin duda alguna, el jalón de orejas por parte de Alejandro Irraragorri debió pesar e influir en el interior para retomar el camino que el cuadro lagunero ha ido creando con el pasar de los años, mismo del que en el semestre pasado y anteriores, se habían olvidado. No obstante con vitorear el primer lugar de la tabla general, tienen en sus filas al goleador del certamen, Djaniny Tavares que ya acumula 12 dianas en 10 partidos y sueña, aunque luce realmente difícil, con alcanzar o superar el récord de Cardozo de 29 tantos.

El último partido en casa de los del grupo Orlegi fue por la jornada 11 obteniendo una imponente victoria ante Venados de Mérida de 3 por 0. Uscanga, Diego Esqueda y Mynor Scoe fueron los artífices del resultado, dándole el aviso a Santos que para nada les será fácil el encuentro que se vivirá en octavos de final.

Después de haber tenido problemas la temporada pasada, lograr pocos resultados positivos, muchos goles en contra y demás situaciones al interior de la Jaiba, el conjunto tamaulipeco se ha repuesto de ello y se encuentra en los primeros planos del Ascenso MX colocado en puestos de liguilla, lugar número 5 con 16 unidades y sin duda, se puede pensar que estará presente en la 'fiesta grande' como uno de los caballos negros para ascender a la lucha por el ascenso al máximo circuito de nuestro fútbol. Con ayuda de Santos Laguna al prestarle algunos jugadores entre otras situaciones, han vuelto a los primeros planos y hoy se instalan en los octavos de final de la Copa MX con la enmienda de echar a su 'hermanito' de la competencia con la ventaja de que el juego se llevará a cabo en su casa.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tampico Madero vs Santos Laguna en vivo, correspondiente a los octavos de final del Clausura 2018 de la Copa Corona MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Tamaulipas a partir de las 21:05 horas.