Previa Seattle Sounders - Chivas: Prueba rojiblanca en el norte de Estados Unidos

No para la actividad en el CONCACAF Liga de Campeones y la llave más atractiva para esta fase de los ocho mejores será esta entre estadounidenses y mexicanos. Chivas tuvo un viaje largo, pero no será impedimento para buscar el triunfo. No será fácil el juego, ya que se enfrentan a uno de los protagonistas en la MLS en los más recientes años.

Otra oportunidad ante los mexicanos

Varias participaciones son las que ha tenido el equipo del Seattle Sounders en este torneo continental, pero nunca ha podido rebasar esta fase de cuartos de final. El alto se lo han puesto los equipos de la Liga MX y es por eso que el cuadro verde, verá su suerte y destino ahora, con el equipo más ganador del país.

Foto: VAVEL USA

Todas las canicas a la CONCACAF

Ante un mal torneo en la Liga MX, donde Chivas es antepenúltimo general y parece que de nueva cuenta la chance de entrar a la liguilla se ha escapado. Es por esto, que la opción para trascender se llama Concachampions y con la ventaja que es cerrar todas las llaves en casa, Guadalajara meterá y dará todo de sí para lograr el sueño de tener un Mundial de Clubes, por primera vez en su historia.

Foto: Claro Sports

¿Cómo llegan?

Fue apenas el debut del Seattle Sounders en la temporada 2018 de la MLS tras un receso de tres meses. Su partido inicial fue ante la nueva franquicia: LAFC donde juega el mexicano Carlos Vela. Arrancó el equipo de Washington con el pie izquierdo porque perdieron por la mínima diferencia con un golazo que hizo el uruguayo Diego Rossi, a pase de Vela.

Foto: VAVEL USA

El partido más importante de cada temporada fue el que tuvo Chivas el sábado pasado en el Clásico Nacional. A pesar que fue mejor ante las Águilas, Guadalajara terminó empatando a un gol y desaprovechó la ventaja que le dio el joven delantero Jesús Godínez. Eduardo López dejó escapar el (2-1) en un tiro en el área chica y de ahí en más no pudieron realizar otra acción de igual o mayor peligro.

Foto: Fabián Meza / VAVEL

Jugadores a seguir

Nicolás Lodeiro | Mediocampista de Sounders. Capitán y símbolo de la franquicia con más seguidores en Estados Unidos tendrá la responsabilidad en el ataque para surtir de pelotas al ataque. Nico con su toque deberá saltar la línea de defensores centrales para aprovechar la técnica de Clint Dempsey arriba y vulnerar el marco de Guadalajara.

Foto: VAVEL USA

Orbelín Pineda | Mediocampista de Chivas. Desde aquella final de liga del 28 de mayo no ha vuelto ha ser el mismo, pero dio destellos de su gran nivel en el Clásico. Orbelín deberá ser el hombre que marque la diferencia en el mediocampo y ganarle el duelo a los jugadores del Sounders en la creación de jugadas de peligro. Otro aspecto que debe explotar el medio, es su tiro de larga distancia que ha estado perdido.