Para Diego Cocca la llave sigue abierta

Diego Cocca consideró que si su equipo juega el partido de vuelta como lo hizo en el de ida, las posibilidades de avanzar a siguiente ronda siguen abiertas, a pesar de terminar con marcador adverso de 2-0 ante New York Red Bulls.

El técnico encontró tres detalles para que no pudieran hacerse con la victoria: el arquero rival, el abanderado que anuló un gol y la falta de eficacia del equipo. "En el primer tiempo fueron 10 situaciones de gol y en el segundo 14, el portero fue figura y nos anulan un gol legítimo".

"Valoro el esfuerzo de mis jugadores, el equipo está generando situaciones de gol y cuando estas se pueden reflejar en el resultado nos toca ganar. Seguiremos buscando tener más contundencia", dijo el estratega, al mismo tiempo que recordó que ante Motagua, la llave anterior, se vieron en la misma situación.

Si es un problema del último toque, en el resto creo que el equipo lo está haciendo bien.

Cocca expresó que la suerte no estuvo de su lado, alegando que tuvieron más jugadas que no lograron definir. "La vuelta está abierta si este equipo sigue con esa actitud; si tuviéramos el 50% de efectividad, capaz que anotamos seis goles. Estoy orgulloso de mi equipo y me gusta decirlo cuando perdemos también", mencionó

"Cuando empiezas a hablar del arbitraje parece que estás llorando", comentó el estratega cuando se le preguntó por el gol anulado de mala manera y el tiempo que perdían los jugadores rivales. "Influyó el arbitraje en el resultado por el 1-1 anulado en un momento clave del partido. Eso al jugador también lo saca y lo fastidia mucho. La serie está abierta, será un partido difícil, pero vamos a salir a atacar".

El argentino declaró que el gol tempranero puso muy nervioso a su equipo, y explicó que al rival le es más fácil ir ganando a los diez minutos, para replegarse y salir al contrataque. "El primer gol fue un error nuestro y el segundo, creo que también, éramos cinco contra dos; y generamos 24 situaciones de goles. El rival aprovechó las que tuvo, es futbol, veremos si nos toca lo mismo allá", finalizó.