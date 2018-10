Previa Toluca vs Tijuana: Buscando seguir en los primeros dos lugares

Este lunes se reanudan las actividades de la LIGA MX Femenil de la Jornada 10, el primer partido será Toluca vs Tijuana un duelo importante para Toluca ya que si quiere seguir en los primeros lugares del Grupo 1 debe esforzarse y seguir ganando los partidos que restan de esta segunda vuelta.

Los equipos se han enfrentado tres veces donde Toluca ha conseguido dos victoria con marcadores de 4-0, 2-1; mientras que el tercer partido fue un empate de 2-2 en el torneo pasado.

¿Cómo llegan?

Las de Toluca llegan de ganar a Cruz Azul 1-0 en la Noria, actualmente el equipo se encuentra en el segundo lugar del Grupo 1 con 6 juegos ganados, 2 empatados y 1 perdido; Toluca ha tenido una muy buena temporada y esta vez se quiere seguir colocando en los dos primeros lugares que se ha peleado América.

Las de Tijuana llegan de empatar con Pumas 0-0 en el Estadio Caliente, actualmente el equipo no ha tenido una muy buena temporada pues tiene solo 1 juego ganado, 3 empatados y 5 perdidos; Xolos no ha podido acomodarse desde el torneo pasado y eso le ha traído la mala racha que no se puede romper.

Jugadoras a seguir

Dirce Delgado | La capitana de las Diablitas ha demostrado lo importante que es el trabajo de equipo sobre todo en la defensa donde ella se hace presente con sus compañeras, Dirce ha sido titular en 7 juegos y ha jugado 8 de las 9 jornadas jugadas, en el partido ante Cruz Azul colaboro mucho evitando que las jugadoras pasaran y pudieran hacer daño a su portería, además es una jugadora que aporta mucho en los contrarremates.

Itzel González | La arquera de Tijuana a sido pieza indispensable para el equipo ya que a pesar de no llevar un buena temporada ha tenido buena participación para no tener tantos goles en contra como otros equipos; cabe destacar que en sus últimos partido no ha dejado pasar más de una anotación y es la razón por la que ha ganado la titularidad de los últimos nueve juegos en el torneo.