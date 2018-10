Las fieles del Gallo Blanco

Sin duda alguna, la afición de Gallos Blancos es una de las mas incondicionales dentro del futbol mexicano, pues la historia del club ha tenido mas pasajes tristes que gloriosos, aún asi, los queretanos siguen apoyando al cuadro plumífero, desde los mas pequeños, hasta los mas adultos, y obviamente, hay damas que suelen asistir cada ocho días al coloso del cimatario, para darle animos a su amado club.

Este es el caso de Elizabeth y Fernanda, aficionadas del cuadro queretano, quienes partido a partido, y a pesar de que en muchas ocasiones no puedan estar presentes en el estadio sea local o visita, ellas apoyan, sienten los colores y están muy adentradas en el dia a dia del cuadro albiazul.

Platicamos con ellas acerca de sus adorados Gallos como suelen llamarle y esto fue lo que nos dijeron.

¿Cuando fue la primera vez que vieron un juego de Gallos Blancos y como nace la afición hacia el equipo?

F: Tenía como 9 o 10 años , mis primos me llevaron al estadio a un partido de Gallos vs Monarcas . De ahí en adelante comencé a ir a los partidos. Por ser el equipo local, ir a los partidos o simplemente el amor a los colores .

E: En el 2002, al primer partido que fui fue un Gallos vs San Luis que terminó en empate a 1. De ir al estadio a todos los partidos... me enamoré del equipo, de los colores, del estadio, de todo.

Ambas chicas coincidieron en el momento mas amargo que han pasado como aficionadas del cuadro plumífero, y fue aquel 2007 en el descenso contra Atlas.

F: En el descenso contra Atlas, en 2007. Me tocó ver el partido en casa, me emocioné tanto que termine llorando .

E: El día del descenso contra Atlas en el 2007 , ese día me tocó ir a verlo en el Centro, pusieron una pantalla gigante, en la plaza Constitución, todos estábamos tristes y muchos llorando, llovió y fue un día triste en general.

De igual forma, coincidieron acerca de cuál fue el momento más glorioso que les ha permitido vivir como fieles aficionadas a Gallos.

F: El subcampeonato contra Santos es algo que jamás olvidaré aunque no se ganó siento que se demostró que el equipo si esta para cosas grandes. Y también la Copa MX, me tocó vivirla en el Estadio, fue algo indescriptible .

Obviamente se tenía que saber, cual futbolista en todo el tiempo que ellas llevan siguiendo al cuadro albiazul que consideraron como su favorito y la respuesta de ambas fue contundente y unánime:

E: Pues en cuanto a lo que ha aportado al equipo definitivamente Tiago Volpi . A mí parecer es el único que considero ídolo desde que le voy a Gallos, es quien nos ha dado más buenos momentos y además tiene lealtad y un cariño muy grande por el equipo. Y en cuanto a sentimentalismo Yasser Corona, me gusta que forme parte de la historia de Gallos, lo admiro como persona, su siempre buen humor y por cómo defendía los colores del equipo.

Una de las preguntas que muchos varones se hacen es, si una mujer vive con mayor o menor pasión un juego de futbol que un hombre, ellas nos contestaron tajantes:

F: Yo pienso que se vivie igual , me ha tocado convivir con hombres y mujeres muy apasionados. Existe la pasión por el deporte pero cada quien lo vive a su manera.

E: Yo creo que lo vivimos de la misma manera , he conocido hombres demasiado apasionados al equipo como también muy fríos. Y en las mujeres pasa igual. Todos lo vivimos de manera distinta.

No podia quedar pendiente la cuestión acerca de la liga femenil, del equipo de Gallos femenil ademas de su opinión del torneo y equipo, Eli y Fer nos respondieron lo siguiente:

E: Es un proyecto muy bueno, habemos muchas mujeres que jugamos fútbol y que no tuvimos la oportunidad de hacerlo de manera profesional, es una emoción indescriptible ver que ellas están logrando ese sueño y que representan a nuestros colores. Aunque creo que hace falta mayor difusión en este país. Es un buen equipo, aún les falta mucho camino por recorrer y experiencia pero eso se irá dando con el paso del tiempo.

F: Fue una muy buena idea ponerla en marcha, hay chicas muy talentosas las cuales se les está dando la oportunidad de participar, si bien aún no toma una importancia relevante, con el paso del tiempo se hará más conocida. Hay jugadoras muy buenas, he presenciado varios partidos y es un buen equipo. Con el paso del tiempo irán adquiriendo experiencia y no dudo que estén listas para pelear campeonatos.