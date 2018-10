Previa Chivas - Seattle Sounders: un solo objetivo, remontar

El último boleto a las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones se definirá en Guadalajara en una llave que deberá definirse porque aún esta abierta para cualquiera. Chivas deberá dejar en el olvido su falta de contundencia, porque este será el factor fundamental para dar la vuelta al gol de ventaja que por ahora tiene el Sounders.

Enfocados a remontar

Ha sido un difícil semestre para Chivas, con problemas en la Liga MX, parece que el foco total para lo que resta de esta parte de la temporada. Tendrán que remontar el marcador por la mínima diferencia sin su atacante Alan Pulido, por lo que Matías Almeyda apostará a la dupla juvenil de la cantera que integran José Macías y Jesús Godínez.

Foto: VAVEL México

Consumar la llave

Partido que rayó en la perfección fue el que hizo Seattle Sounders en casa, todo esto a pesar de aún no estar en su mejor ritmo físico y futbolístico por la recién iniciada MLS. Un gol de ventaja para visitar al 'Rebaño Sagrado' parece ser poco, por lo que ahora tendrán que hacer un partido inteligente en donde no se sabe si saldrá a defender su gol o ir por otro para sentenciar la serie.

Foto: VAVEL USA

El juego de ida

La semana pasada en el CenturyLink Field, se llevó acabo el primer partido de estos cuartos de final. Sounders dominó la mayoría de los minutos en el terreno de juego y generó más opciones de peligro. Los Rojiblancos no tuvieron su mejor partido, pero a pesar de esto tuvieron una clara opción, que Alan Pulido no supo definir. Seattle ganó el juego por la mínima diferencia, pero la cifra pudo haber incrementado; de nueva cuenta Rodolfo Cota salió como la figura.

Foto: VAVEL USA

¿Cómo llegan?

La obligación pareciera que ya no es la Liga para Chivas y un poco lo demostró desde antes, cuando en la convocatoria Matías Almeyda no llamó a Rodolfo Pizarro. Dieron la cara otra vez los jóvenes canteranos en el Estadio de la BUAP y un gol tempranero de José Juan Macías les dio el triunfo. Los Lobos no supieron vulnerar la puerta de Cota, que en más de una ocasión volvió a salvar a su equipo.

Foto: VAVEL México

La planeación de la Major League Soccer en este inicio de la temporada donde el fin de semana se disputó la jornada 2. No le programó juego al Seattle Sounders esta semana, por lo que ahora solo están enfocados en salir abantes de esta eliminatoria.

Foto: VAVEL USA

Jugadores a seguir

José Juan Macías | Delantero de Chivas. Podría ser que se este poniendo mucha responsabilidad y confianza para un delantero que no tiene ni 20 años. Pero ha demostrado que tiene capacidades para cubrir la ausencia de Alan Pulido. Con su buena habilidad para disparar, desde cualquier sitio, Macías deberá tener movilidad dentro del área para evitar que la férrea marca de los estadounidenses no sea determinante para que no haya goles tapatíos.

Foto: VAVEL México

Clint Dempsey | Delantero de Sounders. Mostró grandes cosas en el juego de ida al jugar como un falso nueve, detrás del centro delantero del Sounders. Su movilidad y velocidad serán claves, porque la mayoría de los ataques que tenga el Seattle en la Fortaleza Rojiblanca, tendrán su origen en los contragolpes.