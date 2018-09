¡Oh capitán, mi capitán!

Parece ser que el holandés describe a Charles Puyol, que representaba a toda una institución, sus valores, su filosofía, su entrega, eso representaba el capitán, un referente culé, pura entrega, puro corazón.

Si lo traducimos en tinta azul, también tenemos referentes históricos, que representaban a toda la institución, para muestra un botón; Miguel Marín el llamado “Superman”, era espectacular, efectivo, y conectaba con el público, representó a esa máquina de los 70s, un equipo que lo ganó todo con un aparato defensivo que envidiaría hasta Italia, liderados por Marín, que sin duda hasta el día de su muerte era una voz de mando en el club.

O en años más recientes el peruano Juan Reynoso, central con categoría, que ordenaba dentro y fuera de la chanca, sobrio, sin aspavientos pero muy efectivo, representando así un lapso de respeto, el campeonato del 97´fue ejemplo de la garra que tenía aquel equipo. En años recientes la capitanía muestra lo inestable del equipo, Torrado, “Chaco”, Corona y hasta el Cata Domínguez han portado el gafete, sin mostrar eso que hace falta.

Por identidad tendría que ser el único canterano que juega regularmente, Julio Cesar Domínguez, el “4” ha tenido la oportunidad de ser capitán, sin embargo muestra que no es una voz en el vestidor, le falta jerarquía. También podría ser José de Jesús Corona, llegado en el 2009, con sus atajadas se ganó el puesto, siendo por nueve años el arquero por excelencia, pero sus actitudes fuera y a veces dentro de la cancha, dejan mucho que desear para un capitán de la envergadura de Cruz Azul.

Corona es por el momento el capitán, pero yo no le veo peso en las decisiones, no veo que acomode la defensa, no veo respeto de los compañeros hacía él. Por lo que debemos tener las opciones abiertas, yo postularía a Rafael Bacca, que es un mediocampista sobrio y trabajador, que ordena la cintura del equipo, mi otra opción es Edgar Méndez, lo sé es extranjero, lo sé lleva solo un semestre, lo sé, lo sé tiene muchos peros ésta opción, sin embargo el tipo muestra liderazgo, orden, conexión con la tribuna, y no ésta impregnado de todo el cochambre azul, para mí sería una buena opción.