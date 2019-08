Los Potros se mentalizan en conseguir el boleto a la liguilla

Inmejorable situación que desaprovecharon los azulgranas el pasado juego al igualar contra los pupilos de Bruno Marioni, ya que el equipo llegó a 20 unidades, pero fue superado por Celaya y Leones Negros que ganaron sus respectivos duelos.

El estratega atlantista comentó que el plantel está molesto por no haber logrado el resultado para el cual trabajaron toda la semana: “No ganar denuncia que no tuviste una actuación completa. Los adversarios nos están jugando al error, a jugar atrás, replegados y no fuimos prácticos en el funcionamiento del último tercio. El empate no nos dejó satisfechos, sobre todo jugando en nuestra cancha, queríamos la victoria para mejorar la posición de la tabla”.

La clasificación es el único objetivo en la mente de los atlantistas, cualquier otro resultado sería un fracaso: “Estamos muy conscientes que el objetivo primario es calificar, no importa el lugar, el Atlante no está para escoger circunstancias, lo que debemos hacer es asegurar la liguilla y después tener el comportamiento de un equipo grande”.

En el papel, Atlante cuenta con el cierre de torneo más fácil, puesto que visitarán al colero general y recibirán a uno de los clubes que está a punto de descender, sin embargo, Sergio Bueno reconoció que no deberán caer en el exceso de confianza: “No tenemos alternativa, estamos exigidos y obligados a ir a la plaza de Cimarrones a tratar de traernos los tres puntos. Nuestra posición en la tabla no garantiza entrar a la fiesta grande y debemos trabajar para ello, no se nos puede escapar el boleto por ningún motivo, tenemos que calificar sí o sí y después pensar en lo más grande; nos quedan dos encuentros con planteles que no han andado bien en el torneo, pero eso no quiere decir que nos debemos confiar, ya que ellos buscarán cerrar bien la campaña”.

En la división de plata no habrá interrupciones por la fecha FIFA y los Potros de Hierro estarán visitando a Cimarrones el próximo viernes en la noche.