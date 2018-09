Se aclara el panorama en la Selección

Duelos importantes son los que en estos días la Selección Mexicana realizará. Vamos a ver si el director técnico colombiano está listo para encarar el Mundial. Tiene todo el arsenal y por primera vez, quedó casi nula la polémica sobre la convocatoria, muchos dicen que falta Giovani Dos Santos, yo digo que la lesión fue un gran argumento para calmar las aguas.

No es tan complicado saber quiénes serán los once que saltarán ante Islandia, en la primera prueba de esta última fecha FIFA. Por lo menos está claro que el portero del Stándar de Lieja ocupará la meta titular en el cuadro ideal. De ahí se sabe que la zaga está conformada al menos por Héctor Moreno, Carlos Salcedo, Miguel Layún y Néstor Araujo; de ahí comienzan las dudas sobre el jugador de Pumas Jesús Gallardo, Diego Reyes o Edson Álvarez, pero mucho tiene que ver el famoso “parado del equipo” en su formación inicial.

Por fin parece que tendrá un medio de contención clavado por definición, por eso llevó al mismo Edson Álvarez, Jorge Hernández y Jesús Molina, aunque no podemos olvidar que Diego Reyes ha sido utilizado en esa misma posición por Juan Carlos Osorio. No obstante, para mí el titular contra Islandia y contra quien sea debe ser Jonathan Dos Santos para esa posición. Regresó muy temprano de Europa y su potencial es basto para competir por un puesto sin problema en el futbol mundial.

No podrán faltar el capitán Andrés Guardado y Marco Fabián o Jesús Corona como creativos. Será complejo definir quien acompañe a los dos primeros, puesto que Marco aún no recupera su mejor nivel antes de la lesión y 'Tecatito' no da el “do de pecho” en el Porto, y ya se tardó en hacerlo.

Adelante hay un mundo de variables: puede ser 'Chicharito' con Hirving Lozano, Javier Hernández con Carlos Vela; sin embargo pienso que los nombres de CH14 y el líder de goleo en Holanda son insustituibles hoy por hoy en el 11 inicial con miras al debut contra Alemania.

Es, salvo la inexplicable incrustación de Omar Govea, lo mejor que se tiene en este momento. No me cabe la menor duda. Existen recambios importantes como Jiménez y el mismo Oribe Peralta, quien según versiones anda en la cuerda floja mundialista pero, estoy seguro, medio México se le iría a Osorio si no lo lleva al mundial.

Botepronto

Vaya cortinota de humo que se aventó el dueño de la franquicia de Liga MX que juega como Veracruz. Acusando cuestiones políticas y no su pésima planeación del torneo así como sus yerros, como los principales problemas del por qué Tiburones Rojos está esperanzando en que no ascienda un equipo con derecho. Por el dinero no tiene problema.

Préndela así, de volea.