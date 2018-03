Agustín Marchesín: "Me rompo el alma cada fin de semana para poder estar en la Selección"

Google Plus

Tras cumplir con el duelo amistoso ante los Xolos de Tijuana en tierras estadounidenses, América regresó a la CDMX donde ya tienen la mira puesta en el tercer Clásico del Clausura 2018, ahora corresponde enfrentar al Cruz Azul este próximo sábado en punto de las 21:00hrs en la cancha del Estadio Azteca.

Agustín Marchesín, arquero argentino que no fue convocado por la Selección albiceleste para la Fecha FIFA del mes de marzo, sostuvo una entrevista con Continental AM, donde expresó su sentir de la ausencia en el equipo de Jorge Sampaoli pero a su vez no quita el dedo del renglón con la intención de estar presente en el próximo Mundial de Rusia 2018.

“La ilusión está, más que nada porque vengo atajando cada fin de semana y demostrando que quiero estar, más allá de lo que pasó en un partido (vs Nigeria). En lo personal considero que en un partido no se evalúa si un jugador es bueno o malo”.

Al ser cuestionado si le sorprendió estar fuera del llamado de Argentina para los duelos tanto con Italia como España, ‘Marche’ comentó lo siguiente: “La verdad que sí, más que nada porque me siento muy bien en México, estoy en el mejor momento de mi carrera. Me parece muy poco injusto que por un partido se evalúe todo lo bueno que vengo haciendo”.

Agustín mostró respeto tanto para Sergio Romero como para Willy Caballero, elementos que se hicieron presentes en la convocatoria, aunado a la permanencia del cancerbero de los Tigres, Nahuel Guzmán.

‘Marche’ abundó aún más sobre aquel cotejo ante los nigerianos donde desgraciadamente para su fortuna, terminó por recibir cuatro anotaciones: “Son responsabilidades que uno tiene y hay que actuar de la mejor manera pero un jugador que tiene un buen partido, no es un crack, necesita 200 partidos demostrar que tiene la capacidad. Yo creo que estoy haciendo bien las cosas en México, juego cada fin de semana. Yo trabajo para estar, después puede ser del gusto del técnico o no. Estamos muy equivocados si por un partido uno es bueno o malo, me parece una locura”

“Me rompo el alma cada fin de semana para poder estar en la Selección, es mi sueño estar en el Mundial. No soy tonto, sé que el partido de Nigeria fue atípico para todos. También sé cómo fueron los goles, no creo que otro arquero haya atajado esos goles”, finalizó.