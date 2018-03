Un clasificado y 10 equipos por siete boletos en el Ascenso MX para la última fecha

Google Plus

Una de las temporadas más reñidas en el Ascenso MX ha sido el Clausura 2018, puesto que a falta de una semana, solamente los Mineros de Zacatecas confirmaron su clasificación al obtener el empate de visita en Tamaulipas y llegar a 25 unidades.

A falta de tres unidades para finalizar el semestre, analizamos lo que necesita cada conjunto para estar en la fiesta grande:

2. Dorados de Sinaloa, 23 puntos

Rival: vs Correcaminos

Tres derrotas de forma consecutiva ha sumado el equipo de Sinaloa para complicar su clasificación. En la última jornada necesita de un triunfo o empate para avanzar. En caso de perder, requiere que alguno de los clubes que están del tercero al noveno empaten o, específicamente, haya un ganador en el juego de Alebrijes y Celaya.

3. Alebrijes de Oaxaca, 22 puntos

Rival: vs Celaya

Dos descalabros consecutivos y un punto de los últimos nueve han metido en problemas al equipo de Irving Rubirosa, el cual necesita una victoria o un empate aunado a una victoria no mayor de un gol de Atlante o San Luis para clasificar. En caso de perder, tendrá que esperar resultados para ver en cuál posición queda.

4. Cafetaleros de Tapachula, 22 puntos

Rival: en Tampico Madero

Tres victorias al hilo han mandado a Tapachula hasta la cuarta posición y para confirmar su asistencia a la fiesta grande necesitarán vencer a Tampico Madero. Al empatar o perder, requiere que por lo menos tres de estos equipos (Celaya, Leones Negros, Zacatepec, Atlante, San Luis) no ganen.

5. Celaya, 22 puntos

Rival: en Alebrijes

Siete juegos sin perder y ser uno de los mejores locales han provocado que los Toros acaricien la liguilla. Una victoria sellaría su pase a la siguiente ronda, pero con un empate o una derrota tendría que esperar los resultados de los demás cotejos para contemplar su clasificación.

6. Leones Negros, 22 puntos

Rival: vs Atlético San Luis

El mejor local del certamen recibirá al equipo más enrachado en las últimas fechas. Una victoria les basta para pasar, pero el empate o derrota pondrá en predicamentos su boleto.

7. Atlético Zacatepec, 21 puntos

Rival: en Juárez

La diferencia de goles no favorece a los Cañeros, por lo que no les queda de otra que ganar en la frontera ante un equipo ya eliminado. Si empatan o pierden, necesitan que Atlante, San Luis, Tampico Madero y Correcaminos no ganen sus partidos.

8. Atlante, 20 puntos

Rival: vs Murciélagos

Pese a enfrentar a los coleros de la clasificación, los Potros de Hierro no han obtenido buenos resultados, aunque continúan dependiendo de sí mismos si sacan los tres puntos ante el descendido Murciélagos. En caso de empatar, necesitan que Zacatepec pierda y San Luis. Correcaminos y Tampico Madero no ganen. Si pierde, necesita que San Luis, Correcaminos y Tampico Madero sean derrotados.

9. Atlético San Luis, 20 puntos

Rival: en Leones Negros

Desde que tomó el equipo Alfonso Sosa los potosinos han sumado cinco victorias y un empate. Si gana asegura su clasificación pase lo que pase. Si empata, requiere que Zacatepec, Atlante, Correcaminos y Tampico Madero no ganen. Si cae en contra de los melenudos, la campaña habrá acabado.

10. Tampico Madero, 19 puntos

Rival: vs Cafetaleros

La Jaiba Brava requiere de un triunfo por uno o dos goles, sumado a un empate o derrota de Zacatepec, Atlante o San Luis. En caso de empate o derrota automáticamente estarán eliminados.

11. Correcaminos, 18 puntos

Rival: en Dorados

El panorama más complicado es para el conjunto tamaulipeco. Además de conseguir la victoria, precisa que Zacatepec, Atlante, San Luis y Tampico Madero no triunfen. Empate o derrota los deja eliminados de toda posibilidad.