Miriam García: "Las cosas este torneo no se han dado"

Luego de la sorpresiva derrota este domingo de Chivas Femenil a manos de su similar de Santos Laguna, Miriam García, defensa del Guadalajara, habló ante los medios de comunicación después del partido.

La casaca 3 del chiverío se mostró frustrada y con voz entrecortada explicó su sentir tras el resultado ante las Guerreras, mismo que les complica en demasía la clasificación a las semifinales del Clausura 2018:

"El sentimiento es de tristeza, más que la derrota nos duele la forma en la que perdimos el partido: tuvimos mucha llegada, no la metimos y ellas en una sola que tuvieron la aprovecharon. Esto no se ha terminado, sabemos que tenemos dos partidos importantes, dos finales que debemos de ganar sí o sí; la esperanza es lo último que muere y no vamos a dejar de luchar y de trabajar".

Para García, las convocatorias a selección y las lesiones que han tenido en el actual plantel las han marginado de acoplarse de nuevo como equipo, sin embargo deberán trabajar para sacar los resultados en los próximos dos partidos:

"Quizás nos está costando un poco el volvernos a adaptar como equipo. Creo que éste es de los pocos partidos donde hemos trabajado completas, entre convocatorias a selección y lesiones no hemos podido estar todas juntas. Las cosas no se nos han dado, el torneo pasado sí se nos daba todo; desde mi punto de vista creo que no estamos completando jugadas, hemos estado distraídas, los goles han sido desatenciones nuestras".

Miriam deseó dar por terminado el resultado ante Santos, ya que el equipo debe concentrarse para enfrentar el próximo fin de semana a Tigres en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León:

"Desde hoy nos enfocamos en Tigres, es un rival directo de clasificación y será un partido fundamental para nuestras aspiraciones".

Por último, dio su punto de vista ante las declaraciones de su compañera Brenda Viramontes, donde ésta última recalcó que hacía falta "unión de equipo":

"La unión sigue estando en el equipo, nos vemos y sentimos unidas. Hace unos días hablamos con la psicóloga, todas lloramos porque hemos estado pasando momentos un poco complicados, pero nos apoyamos todas y cada una de nosotras y tendremos que sacar esto adelante", finalizó.