Tania Morales: "Chivas deberá reaccionar"

La capitana de Chivas Femenil, Tania Morales, habló luego de la derrota del Rebaño a manos de Santos Femenil, donde recalcó los puntos clave de este sorpresivo resultado:

"Nos faltó contundencia; en términos generales el trámite del partido fue nuestro, nos vuelve a pasar: errores puntuales muy marcados atrás y nos está costando, además de la falta de contundencia arriba".

A pesar de saber que la clasificación se ha complicado más, Morales confia en que su equipo sabrá responder en los próximos dos partidos, para así lograr un milagro dentro de este Clausura 2018:

"Tenemos que seguir trabajando en lo nuestro, no debemos perder el enfoque. No podemos cambiar las cosas que no están en nuestras manos, pero sí trabajar en lo que nosotras podemos hacer y hay que esperar a que las cosas se den".

Para la 10 del chiverío es "bueno" que haya más competencia por parte de otros equipos, ya que la Liga MX Femenil deberá ir creciendo conforme el paso de los torneos y consolidarse como una de las mejores a nivel mundial:

"Hay varios factores, se vio durante todo el torneo, no solo en nuestro grupo sino en el otro también donde Pachuca se está quedando afuera de la liguilla. La competencia se está emparejando y eso es bueno porque todas como futbolistas tenemos que ir creciendo y la Liga tiene que tener esta competencia".

La talentosa mediocampista zurda finalizó aclarando su sentir respecto a sus compañeras, y mencionó que deberán trabajar meticulosamente desde adentro para que el equipo no se caiga:

"Hay que reaccionar, son momentos complicados, damos gritos de aliento, de despertar, de alguna manera tenemos que alentar al equipo; debemos trabajar desde adentro, forjar el carácter, levantar el ánimo, aprender y crecer".