Chivas cae contra Santos y se aleja de la clasificación

Las Chivas cayeron en la tarde de este domingo cuando recibieron a Santos, donde las guerreras se llevaron la victoria un gol a cero y para las rojiblancas la esperanza de seguir defendiendo el título parecen esfumarce.

No hubo un dominio esclarecedor en la primera mitad, no se presentaron oportunidades claras para ningún bando. El intento más cercano de Chivas fue a cargo de Norma Palafox, con un disparo a las manos de Diana Sánchez en el minuto 38. Terminó el primer tiempo en el que ambas escuadras se respetaron en demasía y el cotejo se vio trabado en la mayor parte de los primeros 45 minutos.

Para el complemento, las dirigidas por Luis Camacho, salieron por el gol que les diera la victoria. Tania Morales hizo un gran disparo en el área santista que se estrelló en el poste en el minuto 46 de partido, el peligro que generaba Chivas era latente.

Fue hasta el minuto 61 que Santos respondió con una gran jugada que Ana Arvizu no culminó con gol de cabeza, pues Blanca Félix intervino con una gran atajada para salvar el arco rojiblanco. Al 64', la defensa guerrera tuvo algunos problemas para cortar un pase que no tenía un destino claro, Rubi Soto logró puntear el balón pero no llego el gol, ya que Diana Sánchez atajó de gran manera para que el marcador siguiera empatado.

En el último cuarto de hora del cotejo, una equivocación de Arlett Tovar le costó cara a su equipo, donde Regina Noriega aprovechó el error de la zaguera del rebaño y, en un mano a mano, se quitó de encima a la portera Félix y definió para darle el gol de la victoria a Santos. En los últimos diez minutos de partido, Noriega tuvo el segundo en su cuenta personal, pero el travesaño le impidió a su equipo aumentar la ventaja en el marcador.

El gol del conjunto comandado por Jorge Macías, fue un balde de agua fría para las tapatías que no pudieron levantarse del golpe anímico y no concretaron jugada alguna para empatar el cotejo. Santos se llevó los tres puntos de Verde Valle.

En la siguiente jornada Chivas visitará a Tigres, el cual, será un enfrentamiento entre el segundo y el tercer lugar del grupo 2. El rebaño se queda con 23 puntos en la tercera posición. Mientras que Santos recibirá a las Rayadas de Monterrey líderes del grupo. Las de Torreón registran 21 unidades y llegan al cuarto puesto.