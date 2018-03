Gallos sigue buscando la victoria en casa

Google Plus

Los Gallos Blancos no atraviesan el mejor momento de la temporada, donde los resultados no se están dando como lo planearon en un inicio. Las expectativas eran altas, esto, por los importantes refuerzos que llegaron al equipo y por ser el torneo decisivo en el descenso, donde Querétaro se ubica en la quinceava posición en la tabla de cocientes y está práctimante salvado.

Cuando un equipo tiene problemas de descenso, está obligado a conseguir la mayor parte de los puntos que disputan en casa. Un equipo fuerte de local tiene más posibilidades de permanecer en el máximo circuito. El equipo de Luis Fernando Tena no ha logrado cumplir con eso y, junto con Chivas, son los únicos equipos que no han conseguido victoria en casa. Tres empates ante Tigres, Chivas y Necaxa y tres derrotas ante América, Veracruz y Toluca, tienen al equipo en una situación complicada con su afición que no ha podido festejar un triunfo en La Corregidora en lo que va de este Clausura 2018.

Da la impresión que es otro el equipo que dirige el 'Flaco' Tena cuando juegan de visitante, el equipo tiene otra cara, juegan sin presión y es cuando se nota más el trabajo del técnico. La lógica apuntaría a que es más fácil conseguir unidades con tu gente y en tu casa, sin embargo, esa no ha sido la lógica de Gallos en este Clausura 2018.

Las 3 victorias que registra el equipo fueron a domicilio, 2-0 ante Lobos en el Estadio Universitario de la BUAP, 2-0 en el Estadio Caliente ante Xolos y 1-0 en el 'Azul' ante la 'máquina' del Cruz Azul. 2 descalabros y un empate más completan el registro de los Gallos Blancos en esta temporada.

Restan 5 jornadas para que finalice el torneo mexicano, 2 encuentros en La Corregidora ante Puebla y Pachuca, donde Gallos buscará cambiar un poco los números y poder darle la alegría de una victoria en casa a la afición, y así, seguir sumando en la tabla porcentual y alejarse de un descenso que, por ahora, parece haber quedado atrás.

Club Querétaro