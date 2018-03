El medio campo santista: una terna silenciosa, pero efectiva

Google Plus

Parte de la gran temporada que están teniendo los Guerreros del Santos Laguna en el Clausura 2018 se debe a su medio campo integrado por Osvaldo Martínez, Brian Lozano, Jesús Isijara y José Juan Vázquez; quienes colectivamente, lucen en el terreno de juego por su trabajo colaborativo, en el que importa más la solidaridad con el compañero que los despliegues individuales, que, cuando salen a relucir, siempre van en pro del equipo.

La técnica de Osvaldito, el descaro de Lozano, el atrevimiento de Isijara y la recuperación de pelota de José Vázquez, le dan a este sector de la cancha un equilibrio que denota calidad, sacrificio, desequilibrio y buen cupo de los espacios.

La llegada de José Juan Vázquez ha sido notable, porque, a pesar de participar en una posición poco vistosa para los aficionados, es la que le brinda soporte al equipo en su parado. Siempre constante y sin altibajos, el “Gallito” demuestra que para adaptarse a una institución no requiere de tiempo, sino del trabajo; aún y cuando eso implique mandar a la banca a gente igualmente destacada como Rivas y de Buen.

La incorporación de Jesús Isijara también está resultando efectiva, pues nos está haciendo recordar sus mejores años en el Necaxa. Está demostrando que es el más apto para ir por la derecha con sus centros peligrosos y gran resistencia física. Su aporte no solo es ofensivo, ya que suele regresar para apoyar defensivamente en las coberturas del lateral, Javier Abella.

La adición de Brian Lozano como titular está rindiendo frutos, percibiéndose este momento, como el más destacado desde su llegada al balompié azteca. El “Huevo” tiene un descaro en el mano a mano y un golpeo de pelota que lo hacen merecedor de su posición por el sector izquierdo. A pesar de ser derecho, se ha destacado en la parcela izquierda y así como va a línea de fondo, es capaz de regresar para defender los ataques por el lado ocupado por Jorge Villafaña.

Finalmente, el paraguayo Osvaldo Martínez está aprovechando las virtudes de sus compañeros para realizar funciones creativas, ofensivamente hablando, y dotar de balones a los espigados delanteros. A diferencia de los otros tres, se le nota más relajado y cómodo en la cancha, razón por la cual ejecuta con mayor libertad los disparos y asistencias.

A pesar del buen momento por el que pasan, ninguno de los cuatro futbolistas es tomado en cuenta por la selección nacional de su respectivo país. Es más, ni siquiera son jugadores mediáticos que tienen encima los reflectores de la prensa y aficionados. Sin embargo, esto no ha influido en que desplieguen en la cancha su mejor nivel, se refleje en resultados demanden con su accionar, mayor atención a su trabajo y oportunidades en convocatorias de selección.

Aunque el que no sean llamados a convocatorias no puede ser considerado tan negativo, pues le permite a Robert Dante Siboldi tenerlos enfocados al cien por ciento en el equipo alejados de distracciones o viajes que con el tiempo lleguen a mermar su rendimiento con los de La Comarca. Pero no hay duda de que merecen mayor reconocimiento y llamados nacionales.

Sin duda, la sorprendente campaña albiverde tiene como piedra angular a su medio campo plagado de jugadores cumplidores, que con sus participaciones están destacando con la ilusión de mantenerse en la cima de la Liga MX, pelear por el campeonato y eventualmente aspirar a la selección nacional de su país.