Ricardo Ferretti: "Tiene todo el León, no debemos confiarnos de nada"

Google Plus

Luego de cumplir con un par de partidos amistosos con el fin de mantener el ritmo tras la pausa en la Fecha FIFA, el conjunto de Tigres ya tiene la mira puesta en lo que será el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Clausura 2018 ante León, a disputarse este sábado en punto de las 19:00hrs en la cancha del Estadio Universitario.

Fue lunes de ‘Tuca’; el timonel del equipo de la Sultana del Norte habló sobre el choque ante los Esmeraldas ya en la recta final de la Fase Regular del campeonato mexicano.

“Es un equipo de estos que a mí la verdad no puedo olvidar las cosas, el torneo que terminó tuvimos dos partidos muy tensos y terminamos empatados, pasamos por mejor ubicación en la tabla. Merecen mi mayor respeto, tienen un muy entrenador, jugadores que muchos de ellos me encantan, uno ya hasta estuvo con nosotros. Tiene todo el León, no debemos confiarnos de nada”.

Se vienen recuperando de a poco piezas importantes en los auriazules y sobre esto Ricardo Ferretti refirió lo siguiente: “Es muy positivo porque el nivel interno vuelve a tener una intensidad muy grande, todos creo han hecho muy bien las cosas. Esto debe de acrecentarse. La tarea de escoger a los once y los siete que estarán en la banca para cuando se requiera apoyar, va a ser muy complicada”.

Una vez más el tema Selección Mexicana apareció en una rueda de prensa del polémico estratega, a lo cual fiel a su estilo comentó con contundencia: “Es un tema ya muy trillado, yo no quiero perder el tiempo con cosas de la Selección. Ya dije mi punto de vista, conocen mi forma de apoyar, no hay necesidad de estar opinando de la Selección. Yo quiero hacer mi trabajo”, agregando que espera que todos apoyen al conjunto nacional de cara a la justa mundialista.