Luis Camacho: "Si no clasificamos, será un fracaso"

Luego de perder por la mínima diferencia ante Santos Laguna este domingo en las instalaciones de Verde Valle, Luis Camacho, entrenador de Chivas Femenil, manifestó que su equipo se encuentra actualmente en una situación de varios contrastes, donde el futbol "bonito" no les ha permitido ganar encuentros que, para ellos, son de trámite:

“Si no calificamos a la Liguilla es un fracaso, en el armado del equipo tenemos un mejor plantel que el torneo pasado, pero el futbol es de momentos y la realidad nos indica que el torneo pasado aunque tuviéramos malos partidos ganábamos y ahora no, hemos hecho buenos partidos y no se nos han dado algunos resultados”.

Camacho lamentó que como local el Rebaño Femenil haya perdido tres partidos (Tigres, Necaxa y Santos), cosa que lamentarán demasiado si no logran clasificar a las instancias finales:

“Perder en casa siempre es doloroso y desafortunadamente este torneo llevamos tres derrotas en nuestra cancha y eso nos está costando muy caro en nuestra aspiración de calificar y defender nuestro título, pero no queda más que darle la vuelta la página de inmediato e ir por los 6 puntos que nos quedan por delante; el torneo pasado pusimos la vara muy alta y perder tres partidos de local en un torneo es inconcebible, es una realidad que dejar ir esos puntos es lo que nos tiene contra la pared, ahora estamos obligados a ganarle a Tigres en su casa, a León aquí y a esperar combinaciones de resultados para poder pasar a la Liguilla, pero no debe quedar por nosotros el luchar hasta el último momento”.

Por último, habló sobre la Liga, mencionando que es normal que los demás equipos que ya no tienen esperanzas a clasificar quieran jugarle al tú por tú a Chivas Femenil:

“Los equipos han mejorado y ahora la liga se ve más pareja, además siempre ganarle a Chivas viste y le salva el torneo a muchos equipos, en la Liga MX Femenil no es la excepción y debemos aprender a jugar siempre a nuestro máximo nivel para hacerle frente a esos rivales”.