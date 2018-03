Tres puntos que valen oro para las Tuzas

Google Plus

La noche hidalguense tenía la temperatura perfecta para que rodará el balón, un juego previsiblemente desigual, que no tuvo sorpresas; las de Morelia no habían ganado en todo el torneo y no cambió mucho, las tuzas mostrando jerarquía desde los primeros instantes, presionando arriba muy sólidas abajo. Las dirigidas por Eva Espejo se fueron arriba en el minuto ocho, muy temprano en el encuentro, con gol de Esbeidy Salazar, la número 30, le puso justicia en el marcador.

Pero continuó atacando el equipo Hidalguense, y sus esfuerzos rindieron frutos pues al minuto 26, Lizbeth Ángeles incrementó el resultado para las locales. Un conjunto sumamente superior contra el equipo más endeble, así se vio en el campo, así se vio el resto del primer tiempo; una monarquía sin ideas y unas tuzas muy superiores, prácticamente paseando el balón. Así se escurrieron los minutos, lo más sobresaliente fue el cambio de las visitantes, que intentaban modificar la tónica del encuentro, pero que no se observó demasiada variación.

Para el comienzo del segundo tiempo se presentía que vendría una mejora visitante, pues peor de lo que había jugado no podía hacerlo; así sucedió, se notó una mejora, pero cuando mejor se le veía en el minuto 57 Lizbeth Ángeles marcó su doblete. Un golpe duro para las Monarcas, que parecían perdidas, tanto así que llegó el Hat trick de Lizbeth, la número 9 aprovechó lo endeble de la defensiva michoacana para marcar el 4-0.

El cuarto llegó al minuto 81, las locales metieron el piloto automático y solo sobrellevaron los últimos minutos. El visitante que moralmente estaba muerto, también lo concedió aunque con amor propio fueron a buscar el de la honra, el cual consiguieron al minuto 89 por parte de delantera Mónica Villaseñor, 4-1 marcador final, que demuestra la posición de ambas escuadras en la tabla.

El próximo compromiso que tienen las Tuzas en la Liga MX Femenil es frente a Pumas, juego clave para aún tener las posibilidades de entrar a semifinales esperando así una combinación de resultados.