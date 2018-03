Juan Carlos Osorio: "Lamentable que Croacia no tenga a sus 'figuras'"

Como una "decisión lamentable", así calificó Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Nacional de México, a las bajas de varios jugadores de Croacia, luego de que la federación de esta última haya liberado a futbolistas como Luka Modric, Mario Mandzukic, Marcelo Brozovic, Nikola Kalinic, entre otros:

"Me parece lamentable, porque la idea de estos partidos es enfrentarse a cada rival con su mejor once y nosotros tomar la decisión de cómo podemos enfrentarlos".

El entrenador colombiano pidió a los organizadores de los partidos en fecha FIFA que se considere alguna especie de "reglamento" o normativas que exijan a las federaciones a disputar esta clase de partidos con todas sus estrellas, ya que esto aumenta la competitividad para selecciones que van en crecimiento:

“A eso me refiero con que a futuro ojalá haya normas y cláusulas en las que se le exija al rival a jugar con sus figuras. Si en el contrato dice que debe presentar el equipo A, tienen jugadores que pueden estar ahí, pero por bien de la preparación lo ideal hubiera sido enfrentar a su mejor 11, lastimosamente ellos han tomado otra decisión que no conozco ni tengo los argumentos suficientes para dar una opinión al respecto, pero sí me parece que a futuro los organizadores deben tener en cuenta esa situación y tener sugerencias y normas dentro del contrato para jugar contra el mejor once posible del rival"

Osorio mencionó que de haber sabido que esto ocurriría, hubiera pedido que su enfrentamiento fuera primero ante ellos y después ante Islandia, ya que México es un rival de "gran nivel" y así tienen que verlo en todo el mundo:

“Teniendo en cuenta lo que está aconteciendo, sí, pero nunca me imaginé que tomaran esta decisión. Los juegos de México frente a Croacia deben tener en claro que México es un rival de alto nivel y lo deben tratar igual”.