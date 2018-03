Sergio Bueno: “Le vamos a ganar a Murciélagos”

Google Plus

Octavo lugar y 20 puntos en el certamen hacen que los Potros de Hierro dependan de sí mismos para continuar con vida en el Clausura 2018. En caso de obtener la victoria, los atlantistas podrían llegar hasta la tercera posición con combinación de resultados.

Sergio Bueno reconoció que, a pesar de que el conjunto de Los Mochis está descendido, será un rival difícil porque juegan a todo o nada, aunado a que llevan dos victorias de forma consecutiva: “No tenemos opción, si queremos asegurar y que dependa totalmente de nosotros el acceder a la liguilla, debemos ganarle a Murciélagos. Un rival que ha jugado desinhibido las últimas jornadas, ya que no pelea nada en el campeonato, eso los vuelve doblemente peligrosos. Intentaremos hacer valer nuestra condición de local, jugar con gran intensidad, con pasión y sabedores que no hay mañana. A los jugadores les hicimos ver esta situación, que reflexionen que un resultado adverso es irte a casa; Hay que pensar de manera positiva, le vamos a ganar a Murciélagos, no tengo ninguna duda que Atlante hará una gran actuación, haciendo un partido acorde a las circunstancias y nos vamos a quedar con los tres puntos”.

El estratega comentó que el último duelo ya no será de temporada regular, sino de liguilla por lo que hay en disputa: “Este partido puede ser verdaderamente la plataforma de despegue de lo que el equipo va a alcanzar, ya es un juego prácticamente de liguilla y la gente tiene que estar acompañándonos en todo momento, se tiene que presentar en el estadio para alentarnos”.

Un problema que presenta el Atlante es con la regla de menores que no ha cumplido, por ello, tendrán que alinear a un par de jóvenes para no ser sancionados con tres puntos: “Es un factor que está presente, tengo jugadores que tienen condiciones y los vamos a tirar al ruedo. Los jóvenes tienen calidad y el perfil de edad necesaria para cubrir los minutos que nos faltan para hacerlo sin ningún contratiempo y seguramente nos van a dar una gran sorpresa el viernes” finalizó el técnico azulgrana.