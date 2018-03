Dorlan Pabón: "Es bueno que respeten a Monterrey, que le tengan miedo"

Google Plus

Se confirmó la exitosa operación para Rogelio Funes Mori y en Rayados ya están listos para los compromisos en donde no podrán contar con el ‘Mellizo’ en el ataque. Uno de ellos es Dorlan Pabón, elemento colombiano que realzó las características que posee su compañero pero también confía en que Lucas Albertengo o Jorge Benítez puedan aprovechar la oportunidad de estar en el once titular del equipo.

“Uno día a día trabaja para eso, lo de Funes Mori y mi persona nos lo hemos ganado día tras día. Sabemos que en una institución tan grande como Monterrey, hacer historia no es fácil. Hay que seguir sumando, esté o no esté él, siempre hay que pensar en ganar. Me alegra que un chico trabajador haga historia en este club y se lo merece. Ojalá salga de lo que ha pasado y vuelva al equipo”.

“Lucas y el ‘Conejo’ juegan igual como él, en la misma posición. Sabemos que es jugador que marca diferencia, en cualquier momento te define un partido pero igual va a hacer falta porque es un jugador completo que le ha aportado mucho al equipo. Ahora tienen una oportunidad y que la aprovechen, ahí la tienen”, complementó Pabón.

Hace algunas semanas, el atacante del conjunto de los Tigres, Enner Valencia, declaró que le gustaría enfrentarse de nueva cuenta a ‘La Pandilla’ en la Liguilla pero no en la instancia de la Final. Sobre lo dicho por el ecutoriano, Dorlan comentó de forma contundente lo siguiente:

“Si nos vuelve a tocar con Tigres, nos toca, no hay ningún problema pero primero tenemos que meternos a la Liguilla. El futbol tiene revanchas, eso es bueno que también respeten a Monterrey, que le tengan miedo. Uno debe de tener miedo a los muertos y no a los vivos”.

Rayados visitará este fin de semana al Pachuca en duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura 2018 en la cancha del Estadio Hidalgo.