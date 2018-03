Agustín Marchesín: "Cruz Azul siempre es un rival complicado"

Google Plus

Se aproxima una edición más del Clásico Joven del futbol mexicano. Las Águilas del América recibirán este sábado en punto de las 21:00hrs a la escuadra del Cruz Azul, en duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura 2018, en la cancha del Estadio Azteca.

El arquero de los azulcremas, Agustín Marchesín, se reencontrará con un viejo conocido, el timonel de los celestes, Pedro Caixinha, con quién fuera Campeón del futbol mexicano enfundado en la casaca de Santos.

En palabras para Televisa Deportes, primeramente ‘Marche’ comentó de cómo ve al conjunto americanista para este compromiso donde además de los tres puntos, el orgullo está de por medio.

“Muy entusiasmados, sabiendo que es un partido importante para la afición y para nosotros también obviamente, nos dejaría muy cerca de lograr la clasificación. Entusiasmados, con muchas ganas de llegue el partido. Con este equipo todas las semanas se viven iguales, la obligación siempre es ganar”.

Con respecto a ‘La Máquina’ y su manera de juego actual, Agustín dijo: “Cruz Azul siempre es un rival complicado, cuando se enfrenta a América es un equipo que lo hace muy bien, los partidos han sido muy parejos siempre. Va a ser un partido difícil, de mucha intensidad”.

Ya sobre Caixinha, Marchesín destacó las cualidades que tiene el DT que hoy tiene las riendas del equipo cementero: “Es un técnico que trabaja con mucha intensidad, le mete muchísima pasión a lo que hace. Conmigo siempre se ha portado muy bien, agradecido siempre de la oportunidad que me ha dado de venir acá a México, obviamente fue el que me trajo”.

Finalmente el cancerbero de las Águilas habló un poco sobre el arbitraje que existe en nuestro país: “A muchos extranjeros no se nos mide con la misma vara, por ahí en otros equipos protestan demasiado, insultan y los árbitros pasan como si nada. Me llama mucho la atención. Me gusta cuando los árbitros interactúan con el jugador, cuando hay respeto y se puede hablar, es difícil protestar”.