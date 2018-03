Previa América - Cruz Azul: primero el orgullo, después los tres puntos

Google Plus

Es la jornada 13 del campeonato: de cávala para algunos, normal para otros. Lo cierto es que sobran pocas fechas para que la fase regular termine. El espacio para los errores cada vez se hace más chico, sobre todo si, como Cruz Azul, sólo se permiten las victorias. América, que hasta hace poco perdió el invicto, tiene otro objetivo: quedar tan arriba de la tabla general como se pueda.

Por la reivindicación

Contra Toluca, las águilas cortaron una racha de 15 partidos sin conocer la derrota en toda competición. En la liga, ya eran 11 juegos en los que se conseguía al menos una unidad. Sin embargo, con todo y el invicto, la cosecha de puntos no fue tan grande como se esperaba y América pasó en poco tiempo de ser líder, a ser cuarto lugar. Con cinco partidos ganados, seis empatados y una derrota, los dirigidos por Miguel Herrera acumulan 21 unidades, a cinco de Santos, el primero de la tabla.

El plantel de Herrera es amplío, pero llega a este encuentro sin Jérémy Ménez, el jugador francés que llegó como refuerzo este torneo. El galo llegó con un acumulado de 543 minutos en nueve partidos, de los cuales, en seis había sido titular. En el once inicial ya se había ganado un puesto. Sin embargo, todo parece indicar que el jugador con más goles en el semestre lo suplirá: Henry Martín.

No es sólo la liguilla

Pocos partidos tienen tanta historia como un América contra Cruz Azul. Para ambas instituciones el ganar o perder significa pasar del gozo a la tristeza. La máquina llega a este encuentro con 12 unidades en la bolsa, producto de dos victorias, seis empates y cuatro derrotas. Con ello, los dirigidos de Pedro Caixinha ocupan el lugar 14 de la tabla. Solamente quedan 15 puntos por jugarse y para ellos, ya no hay margen de error.

Con sólo 172 minutos jugados, Carlos “Gullit” Peña es la sorpresa en el once titular que el entrenador portugués presentará mañana en el Azteca. Lo estarán acompañando: Corona; Flores, Rocco, Domínguez, Aldrete; Silva, Baca, Méndez, Mena; Peña y Cauteruccio. Felipe Mora, goleador del equipo con cuatro tantos, se perderá el Clásico por un desagarre en el muslo izquierdo cuando concentraba con la Selección de Chile antes de su partido contra Suecia.

Hombres a seguir

Henry Martín

El nacido en Mérida, Yucatán de 25 años llegó este torneo al América. En 11 juegos disputados, de los cuales ha sido titular en siete, ha marcado en cinco ocasiones. Tiene en 654 minutos jugados de un total de 1080. En este lapso, es el elemento con menos pases errados: 27, que le da una efectividad del 80 por ciento. Junto a Oribe Peralta, las esperanzas de ver varios goles azulcremas están en sus hombros.

Martín Cauteruccio

Felipe Mora, delantero titular de los celestes, no podrá estar en el partido. No habrá mejor oportunidad para que el uruguayo de 30 años demuestre que merece el puesto. Hasta ahora sólo ha visto acción en ocho juegos, de los cuales ha sido titular en cinco. En esos 388 minutos que acumula, todavía no marca gol. La tarea de salir con tres puntos del Azteca recae sobre este goleador.

Posibles alineaciones