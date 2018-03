José Hernández: "Hay que matarnos por esta playera y colores"

Nunca son fáciles los debuts en Primera División y menos para la posición de portero. La noche del viernes 30, Atlas venció (3-2) a los Guerreros de Santos Laguna y en el partido vio sus primeros minutos en la Liga MX. Pepe Hernández habló sobre este momento que quedará guardado en su memoria para siempre y el buen resultado que logró el equipo de cara al objetivo que quieren conseguir al finalizar el campeonato.

"El Profe me dio esta oportunidad de estar en la portería y no lo podía dejar pasar. No queda otra más que aprovechar este tipo de partidos para podernos matar por esta playera y colores, para complementar así el trabajo que hace el equipo. Me sentí bastante bien en mi debut esta noche", el arquero José Hernández se dijo satisfecho y contento por obtener su primera victoria siendo arquero titular con los Zorros.

"Le dimos una alegría a la afición que tanto merecía"

Aunque Pepe Hernández ya tiene mucho recorrido en las Fuerzas Básicas del cuadro rojinegro y además una infinidad de partidos con Selección Mexicana en categorías inferiores. El guardameta toma con mesura su actuación de debut en la máxima categoría, ya que siempre hay cosas por mejorar a pesar de que se ganó. Y que debe demostrar día a día con sus compañeros para poder estar en un buen nivel con el equipo.

"Hubiera sido una noche perfecta si el cero hubiera quedado en la portería. Pero a pesar de esto que no se dio, quedo muy contento con todo el equipo y con la afición porque nunca me había tocado vivir algo similar. Quedará en el recuerdo esto y la verdad no tenía pensado un debut así", mencionó el guardameta canterano de los Rojinegros.

La competencia en el arco de Atlas será muy complicada porque hoy en el plantel hay tres porteros con mucha calidad, dijo el arquero de apenas 20 años de edad. Se apoyó mucho en los consejos que le dio Óscar Ustari y el también canterano arquero Jonathan Estrada. Además que el entrenador de porteros, Ángel Maldonado, le ha dado toda su confianza. Hernández finalizó diciendo que tendrá que seguir trabajando igual porque cualquier portero puede ser titular.