Hernán Cristante: “Cuantos más puntos podamos hacer, mejor será”

A pesar del buen momento que viven en el certamen Clausura 2018, los ‘Diablos Rojos’ del Toluca no se confían y tratarán de alargar lo más posible su racha de enfrentamientos sin perder, tanto en la Liga Bancomer MX, como en la Copa Corona MX.

Posteriormente al entrenamiento de este miércoles, Hernán Cristante dejó en claro que buscarán seguir cosechando buenos resultados para mantenerse en la parte alta de la tabla general: “Cuantos más puntos podamos hacer, mejor será. Quedamos en dos liguillas fuera por una cuestión de puntos, entonces, también de eso aprendemos, sabiendo que no es sustancial terminar ni primero, ni segundo, ni tercero, ni octavo. No le tengo miedo al subliderato, ni al liderato, ni al octavo lugar; sí a la continuidad del trabajo, a la continuidad de ese bienestar, que te hace saber que haces las cosas bien y los resultados te acompañan”.

Además, manifestó que no se conforman con su actual funcionamiento, ya que esperan seguir mejorando: “Hay un gran mérito de parte de los chicos, trabajan para superarse todos los días, esa es la tranquilidad que tenemos. Ellos se lo han ganado a pulso, es meritorio lo que han hecho y hoy también lo hablamos un poquito, no sirve de nada que hablen bien de nosotros si no seguimos tratando de aumentar nuestras capacidades, de mejorar en el día a día, entonces, la idea es seguir avanzando”.

Para finalizar, el estratega escarlata dijo estar consciente que no será fácil derrotar a la ‘Jauría’: “Sabemos que el rival del sábado va a jugarse su final, va a jugar el mejor partido posible en pro de esos tres puntos que a ellos los pondría un pasito más cerca de la salvación, entonces, nosotros sabemos que enfrente vamos a tener al rival más difícil y ellos creo que también se lo imagina. Va a ser un partido complejo en todos los aspectos”.