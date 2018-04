Previa Veracruz - Xolos: el Tiburón quiere resucitar

Google Plus

A falta de cuatro jornadas, Veracruz vivirá de nueva cuenta una jornada fundamental para buscar acercarse un poco más a la salvación. Con once puntos por detrás de Atlas y nueve de Querétaro en la porcentual, recibirá a unos Xolos que querrán confirmar puestos de liguilla tras malos torneos pasados.

¿Cómo llegan?

El equipo dirigido por Memo Vázquez, sigue con vida en el certamen tras obtener un duro triunfo ante los Zorros la jornada pasada. Como cábala, la directiva ha ofrecido entrada libre a todos los aficionados de nueva cuenta, esperando contar con un estadio atiborrado. Sin embargo, eso no borrará la presión sobre los escualos que, de perder, se hundirían más en la tabla de cocientes quedando prácticamente como única esperanza un declive dramático de Lobos para permanecer en primera.

Por su parte, con 17 puntos y en octavo lugar, los Xolos no pueden relajarse en busca de la liguilla, pues en caso de no sumar de a tres, lo más probable es que terminen fuera de zona de calificación. Asimismo, los de la frontera querrán sacarse la espina de empatar a un tanto ante Monarcas en la pasada jornada. De no calificar, se estaría consumando un nuevo fracaso en el proyecto xoloitzcuintle, por lo que ganar es una obligación.

Hombres a seguir

Adrián Luna: Resultó fundamental en la última victoria escuala. Su garra y buen toque son parte vital de los esfuerzos ofensivos de Veracruz, mismos que deberá mostrar la tarde del domingo.

Foto: Rodrigo Peña | VAVEL

Gibrán Lajud: Se ha consolidado hace algunos torneos como titular indiscutible de Xolos e incluso ha alcanzado puestos de Selección Nacional. Este talento deberá confirmarse en la recta final del torneo, ayudando a su equipo a calificar.

Foto: Julio Félix | VAVEL

Posibles alineaciones