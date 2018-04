Enrique Meza: “Nadie nos puede descalificar todavía“

Google Plus

La tarde de este sábado, el Club Puebla sufrió su tercera derrota consecutiva ante Gallos Blancos de Querétaro, al respecto, el entrenador mexicano Enrique Meza, reconoció que si bien el descenso ya no es problema en la Angelópolis, el objetivo es calificar a Liguilla.

“Si bien es cierto que por este momento el descenso se salva, nosotros estamos pensando en la Liguilla y en acumular (puntos), hoy nos equivocamos mucho y esas equivocaciones nos trajeron como consecuencia llevarnos una derrota que es muy amarga pero aún quedan 12 puntos y nadie nos puede descalificar porque todavía se puede“.

Pese a la derrota, Meza reconoció el funcionamiento de su equipo, principalmente en el complemento del partido.

“Hay momentos en que el equipo juega bastante bien, sin embargo, no capitalizamos las llegadas que tenemos. Querétaro no tuvo tantas oportunidades como nosotros, yo creo que las nuestras fueron muy claras pero ya está, solamente resta volver a aspirar a obtener una victoria, porque con esta ya son tres derrotas seguidas“.

Al ser cuestionado por dejar en la banca a Francisco Acuña, el experimentado estratega explicó que como revulsivo, el mediocampista tiene mucho que aportar.

“Acuña entró e hizo un buen trabajo, yo me lo reservo porque me parece que es un revulsivo bastante interesante y por eso me lo guardé para la segunda parte, tan es así que tuvo sus oportunidades de gol“.

Finalmente, sin tiempo para lamentos, el ‘Ojitos‘ ya piensa en su siguiente compromiso, mismo en el que confía poder revertir el mal momento que atraviesan para regresar a la senda del triunfo.

“Esto nos cae como un balde de agua fría pero pensamos que se puede recomponer, tenemos tres derrotas que amargan a cualquiera pero tengo la esperanza de que vamos a recomponer el camino“, sentenció.