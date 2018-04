Siboldi: "No me cae nada bien la derrota"

Este viernes, Santos sufrió una dolorosa derrota en manos de Atlas. Al término del partido Robert Dante Siboldi, director técnico del conjunto de la Comarca comento con la prensa que el equipo debe estar preparado para lo que sea.

“Trabajamos para nosotros mejorar el funcionamiento y con la idea futbolística que tenemos que venimos realizando durante todo el torneo. No me cae nada bien la derrota, no estaba ni cerca del presupuesto. No creo que haya sido por exceso de confianza, las cosas no salieron hoy, no tuvimos oportunidad un buen partido, no tuvimos la pelota, Atlas nos presionó. Veníamos mostrando una cara en el torneo y no se nos dio” comentó el uruguayo.

Con respecto al funcionamiento del equipo, destaco que a pesar de haber tenido un mal día el regreso de su equipo después de ir abajo 3-0 en el marcador y tener un hombre menos: “Estamos conscientes de que no fue un buen partido, pero me quedo con la respuesta del equipo”.

“El Atlas hizo su partido, no tiene la culpa el árbitro ni su cuerpo arbitral” comento al ser cuestionarlo sobre el penal que marcaron en su contra.

Siboldi también destaco la actuación del guardameta debutante, José Hernández. “Miré al joven y me vi reflejado, anduvo muy bien, creo que tiene un gran futuro ese muchacho, tuvo un momento clave, saco dos pelotas importantes” finalizó.

A pesar de la derrota, Santos aún se sitúa en los primeros puestos de la competencia.