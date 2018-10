Habrá 'Rayos' en la final de Copa

Necaxa : Y. Gutiérrez; M. Ponce, M. de Luna, V. Alvarado, B. Beckeles; L. Gallegos, X. Baéz (V. Dávila, min. 59), M. Fernández (D. Álvarez, min. 82), R. Alvarado; C. González y M. Barragán (R. González, min. 65). DT. Ignacio Ambriz.

Santos : C. Acevedo; J. Flores, G. Alcoba, C. Izquierdoz (C), J. Abella; J. Cortés, B. Lozano (E. Cetre, min. 78), J. Vázquez, J. Isijara (O. Martínez, min. 72); D. Tavares (J. Rodríguez, min. 82) y J. Furch. DT: Robert Siboldi.

MARCADOR : 1-0, min. 7, M. Barragán. 1-1, min. 17, G. Alcoba. 2-1, min. 90, V. Dávila.

ÁRBITRO : César Ramos. Amonestó a: B. Lozano (min. 45), G. Alcoba (min. 63), B. Beckeles (min. 68) y L. Gallegos (min. 82).