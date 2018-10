Previa Cruz Azul - Lobos BUAP: aún no es tan tarde para despertar

Se juega la recta del campeonato y con ella el destino de los 18 equipos que conforman la Liga MX, Cruz Azul y Lobos BUAP se enfrentan en la cancha del Estadio Azul en búsqueda de los tres puntos; el primero, necesita ganar para seguir con vida de cara a la búsqueda de la fiesta grande, el segundo, requiere sumar unidades para consumar la salvación.

Se agota el tiempo

Hace tres jornadas, Cruz Azul goleó a los Tuzos 5-0, parecía que la mala racha había culminado; hoy, un mes después, eso parece un espejismo. La Máquina no ha vuelto a ganar desde esa maravillosa tarde en el Estadio Azul, la afición no está del todo contenta de que su equipo se encuentre en el antepenúltimo puesto de la general y, de no ganar el siguiente encuentro, la clasificación podría verse imposible.

La era post Rafa Puente

La noche del lunes una noticia acaparó los medios: Rafael Puente del Río no era más técnico de la jauría poblana. Daniel Alcántar tomará las riendas del equipo al menos por el resto de la temporada con un solo objetivo, salvarse del descenso. El partido de este sábado será el primero después de la dirección de Rafa Puente, quien logró el ascenso hace casi un año, y sumó 23 puntos la campaña anterior, mismos que hoy tienen a Lobos cerca de la salvación.

Antecedentes

Solo hay un encuentro de Liga MX en el historial de ambos equipos, fue el torneo pasado en el Estadio Universitario de la BUAP, el marcador favoreció a los locales con un contundente 3-0, un gran despliegue futbolístico de los licántropos, y una tarde desastrosa para la máquina.

¿Cómo llegan?

Después de clasificar a liguilla tras una ausencia de tres años, Cruz Azul está muy cerca de volver a faltar a la fiesta grande del futbol mexicano, ya que están en la posición 16 de la tabla general, a cinco puntos de zona de clasificación con 12 unidades por disputar. La afición espera un buen partido de los celestes, ya que tienen el orgullo tocado por la derrota de la jornada anterior ante América.

El último lugar de la general es punto y a parte para Lobos, ellos buscan la salvación y con siete puntos más que sumen, no tendrán que preocuparse por ello. En las trece jornadas disputadas, los poblanos solo han ganado dos encuentros, mismos que han sido ante rivales directos por la lucha del no-descenso.

Jugadores a seguir

Édgar Méndez. | A pesar de perderse los primeros seis partidos por suspensión, el ibérico demuestra que es la cabeza de los celestes y, cuando está al 100%, gran parte de los balones pasan por sus pies en el extremo de la cancha. Además, tiene pegada de goleador, para muestra su gol la semana pasada ante América.

Julián Quiñones. | Es el goleador del equipo y una de las piezas claves para que Lobos compita en la parte alta del campo. Ha marcado ocho tantos y es tercero en la tabla de goleo, con tres tantos anotados en los últimos dos partidos.

Probables alineaciones