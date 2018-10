Matías Almeyda: "A Galindo lo elegí por su calidad, no por ser mi yerno"

Luego de la derrota que tuvieron ante los Tiburones Rojos del Veracruz, Matías Almeyda, entrenador de Chivas, manifestó que su equipo fue en todo momento amo y señor del partido, sin embargo, no lograron culminar las oportunidades que tuvieron presentes, por lo cual, les costó la derrota:

"Tuvimos un error a los 20 segundos que ellos aprovecharon, a partir de ahí todo estuvo a favor de Chivas, con tres o cuatro mano a mano, fallamos en la conclusión final, pero estoy orgulloso de los jugadores que entreno. En la situación actual, son intérpretes de lo que uno pretende y ellos lo hacen".

Almeyda Justificó la decisión de haber debutado al canterano Benjamín Galindo, quien apareció en la defensa central al lado de Jair Pereira:

"Siempre le he dicho a todos previo a los partidos 'el error es parte del crecimiento', hoy le tocó a él, lamentablemente en su debut, pero es la única forma de aprender. Hay que apoyarlo como a todos, yo siempre trato de sacarle la espinita y la confianza no cambia hacia ellos".

Almeyda fue claro y recalcó que los abucheos que recibió Galindo por parte de la afición del Estadio Akron estuvieron de más, aunque sabe que es parte del futbol, por lo cual el jugador deberá reponerse:

“Juzgar a un futbolista por una jugada me parece pobre y nos hemos caracterizado junto a a la afición por el apoyo y unión. Cuando un jugador se equivoca y no hace gol, tampoco hay abucheos. Es parte del futbol, parte de lo que va a cargar Benjamín en su carrera por ser el hijo de y por ser el yerno de. Hablé con él recién, sus compañeros lo apoyaron, es joven y tendrá por delante muchísimas de estas cosas. Tiene personalidad, ha sido campeón en sus divisiones, se ha merecido este lugar, porque al tener lesionados a Marín y Basulto, se abría la posibilidad. Debemos apoyar a los jóvenes si es que esos que insultan creen en el mexicano, porque por ahí eran extranjeros”.

Además, puntualizó: “Soy una persona que vive ya en este siglo y tengo la mente totalmente abierta en el sentido que antiguamente se le elegían los novios a los hijos. Yo no le elijo el novio a mi hija, sólo quiero que sea feliz. Después, si está con Galindo, con Pedro o con Juan no me interesa. A Galindo lo elegí por cómo juega, no porque sea novio de mi hija”.

Por último, Almeyda le mandó un consejo a Galindo, con la finalidad que muestre su calidad en futuros partidos:

“Así como cuando viene un jugador no cobro, no llevo comisión; así como en el draft no me meto en lo económico porque no me robo ni un balón, tampoco en las elecciones de jugadores tengo favoritismo en este caso por Galindo. Si estuviera Basulto (lesionado) iba a jugar Basulto y no Galindo. Viene en proceso de adaptación como todos los jóvenes, le tocaba esta responsabilidad y tuvo una jugada desafortunada, pero no jugó por ser mi yerno. Es más, si supieran lo feo que es tener un yerno de jugador. Ojalá sepa separar su vida personal de lo que es Chivas”.